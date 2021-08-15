Какие преимущества имеют доноры крови в Польше и как стать одним из них
Источник:The Warsaw
Донорство крови является благородным делом, ведь это помогает спасать жизни. В европейских государствах донорство всячески поощряется. В частности, в Польше добровольцы получают некоторые привилегии.
Иммигранты в Польше тоже могут стать донорами крови. Это касается лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
Интересно О силе бумеранга: как украинка прославилась, помогая тысячам эмигранткам в Польше
Как стать донором крови в Польше
Сдать кровь в Польше могут те, кто имеет номер PESEL.
Обратиться можно в один из пунктов сдачи крови. В Варшаве такие пункты расположены по адресах:
- ulica Saska, 63/75 (с 7:00 до 17:00 в понедельник и четверг, с 7:00 до 14:00 в будни; в субботу – до 13:00);
- ulica Cegłowska, 80 (с 7:00 до 13:00 в будни, кроме вторника – с 11:00 по 16:00);
- aleja Dzieci Polskich, 20 (с 7:30 до 13:00 в будни);
- ulica Nowogrodzka, 59 (с 7:00 до 13:00 в будни).
Также работают выездные пункты сдачи крови.
Что житель Польши получит за сдачу крови
За одноразовую сдачу крови в Польше дают:
- восстановительный паек с калорийностью 4500 килокалорий (например, 8 шоколадок, 1 вафля и упаковка сока);
- оплачиваемый выходной день (во время эпидемии еще и дополнительный выходной на следующий день);
- результаты анализов крови;
- налоговые льготы.
Также после трех сдач крови человек получит скидку в размере 33% на оплату проезда (бонус действует только во время пандемии). А после сдачи 18 литров крови (для мужчин) и 15 литров (для женщин) доноры смогут не платить за общественный транспорт в Варшаве.
Как подготовиться к сдаче крови
Перед сдачей крови следует придерживаться следующих рекомендаций:
- в течение дня перед процедурой врачи рекомендуют выпить около 2 литров жидкости (лучше чистой воды);
- не стоит переутомляться, следует позаботиться о полноценном сне;
- съесть легкий перекус (например, хлеб, печенье со сладким чаем);
- ограничить потребление жиров животного происхождения и молочных продуктов;
- минимум за 48 часов до сдачи не употреблять алкоголь;
- не употреблять антибиотиков и других лекарственных препаратов активного действия;
- минимизировать курение сигарет, не курить за 2 часа до забора крови.