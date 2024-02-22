Не только невероятная красота, но и комфорт: Tripadvisor назвал лучшие пляжи мира в 2024 году

По мере приближения лета все больше туристов интересуются, куда бы поехать за пляжным отдыхом летом 2024 года и как при этом сэкономить. Возможно, определиться с выбором поможет рейтинг 2024 Travellers' Choice Best of the Best Awards for Beaches от TripAdvisor.

Эти лучшие пляжи года привлекают путешественников золотистым песком, неровными береговыми линиями и кристально чистыми голубыми водами. Среди других первое место в топе занял португальский пляж Фалезия.

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Tripadvisor назвал лучшие пляжи мира в 2024 году

Возглавил рейтинг португальский пляж Фалезия, известный своими потрясающими скалами, золотыми песками и блестящими голубыми водами. Здесь можно позагорать на большом берегу, искупаться, заняться серфингом или прогуляйтесь по живописной тропе на вершине скал, любуясь невероятными пейзажами.

Пляжу даже присвоен "Голубой флаг" (высшее отличие для пляжей) за чистоту и инфраструктуру – здесь есть туалеты, закусочная, до него легко добраться общественным транспортом.

Португальский пляж Фалезия / Фото Unsplash

За ним следует пляж Спьяджа-дей-Конильи на итальянском острове Лампедуза, известный своими голубыми водами, белоснежными песками и спокойной атмосферой. А на третьем месте испанский пляж Ла-Конча, идеально подходящий для семейного отдыха.

10 лучших пляжей мира в 2024 году

Пляж Фалезия, Португалия (Praia da Falésia). Пляж Спьяджа-дей-Конильи, Лампедуза, Италия (Spiaggia dei Conigli). Пляж Ла-Конча, Испания (La Concha Beach). Пляж Каанапали, Гавайи, США (Ka'anapali Beach). Пляж залива Грейс-Бей, Острова Теркс и Кайкос (Grace Bay Beach). Пляж Ансе Лацио, Сейшелы (Anse Lazio). Пляж Мэнли, Сидней, Австралия (Manly Beach). Пляж Игл-Бич, Аруба (Eagle Beach). Пляж Сиеста, Флорида, США (Siesta Beach). Пляж Варадеро, Куба (Varadero Beach).

Пляж Варадеро на Кубе занял 10 место в рейтинге лучших / Фото Unsplash

5 самых дешевых городов Европы для посещения этой весной

В мире путешествий весна является лучшим временем для восстановления, когда уставшие души ищут передышки от пасмурной зимы. К тому же это время года называют межсезоньем, когда в известных туристических направлениях заметно уменьшается количество туристов по сравнению с суетливыми пиковыми сезонами.

Это не только делает города менее переполненными людьми, но и снижает цены. Поэтому предлагаем 5 самых дешевых городов Европы для посещения весной 2024 года.