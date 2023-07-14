100 000 человек в сутки: где сейчас самые большие очереди на границе Украины
Источник:ГПСУ
На границе Украины продолжают образовываться очереди. На разных пунктах пропуска ожидают десятки автомобилей.
В ГПСУ рекомендуется учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб. На каких пунктах пропуска наибольшая загруженность сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Заметьте Опоздали на поезд в Перемышле: как бесплатно получить новый билет
Какие очереди на пунктах пропуска на границе Украины
Согласно информации, которую ведомство публикует каждые 3 часа, самые большие очереди на выезд из Украины в 9 утра образовались на пунктах пропуска в Польшу.
- "Краковец" – 80 легковых автомобилей, 6 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Рава-Русская" – 70 легковых автомобилей, 3 автобуса, пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации;
- "Грушев" – 60 легковых автомобилей, 5 автобусов, пропуск пешеходов осуществляется только на выход в целях эвакуации;
- "Устилуг" – 60 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Шегини" – 45 легковых автомобилей, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Угринов" – 25 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов осуществляется только на выход в целях эвакуации;
- "Смильница" – 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов осуществляется только на выход в целях эвакуации.
- "Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Нижанковичи" – осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в том числе ГСМ);
На пунктах пропуска с другими странами очередей нет, кроме пунктов на границе с Венгрией – от 10 до 25 легковых автомобилей.
В чем причина таких очередей?
В сутки 13 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 100 тысяч человек, из них на выезд – 53 тысячи.
Количество путешественников на границе выросла с началом летнего сезона. На пассажиропоток на границе Украины влияет сезон: летом люди могут уехать отдохнуть или принимать участие в других мероприятиях за рубежом.
В ведомстве советуют проверять состояние загруженности пунктов пропуска на западном участке и выбирать маршрут движения с учетом очередей. Прогнозируется, что большой пассажиропоток будет сохраняться до конца лета.