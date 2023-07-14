100 000 человек в сутки: где сейчас самые большие очереди на границе Украины

На границе Украины продолжают образовываться очереди. На разных пунктах пропуска ожидают десятки автомобилей.

В ГПСУ рекомендуется учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб. На каких пунктах пропуска наибольшая загруженность сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Какие очереди на пунктах пропуска на границе Украины

Согласно информации, которую ведомство публикует каждые 3 часа, самые большие очереди на выезд из Украины в 9 утра образовались на пунктах пропуска в Польшу.

"Краковец" – 80 легковых автомобилей, 6 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;

– 80 легковых автомобилей, 6 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется; "Рава-Русская" – 70 легковых автомобилей, 3 автобуса, пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации;

– 70 легковых автомобилей, 3 автобуса, пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации; "Грушев" – 60 легковых автомобилей, 5 автобусов, пропуск пешеходов осуществляется только на выход в целях эвакуации;

– 60 легковых автомобилей, 5 автобусов, пропуск пешеходов осуществляется только на выход в целях эвакуации; "Устилуг" – 60 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;

– 60 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется; "Шегини" – 45 легковых автомобилей, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

– 45 легковых автомобилей, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях); "Угринов" – 25 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов осуществляется только на выход в целях эвакуации;

– 25 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов осуществляется только на выход в целях эвакуации; "Смильница" – 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов осуществляется только на выход в целях эвакуации.

– 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов осуществляется только на выход в целях эвакуации. "Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

– 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется); "Нижанковичи" – осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в том числе ГСМ);

На пунктах пропуска с другими странами очередей нет, кроме пунктов на границе с Венгрией – от 10 до 25 легковых автомобилей.

В чем причина таких очередей?

В сутки 13 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 100 тысяч человек, из них на выезд – 53 тысячи.

Количество путешественников на границе выросла с началом летнего сезона. На пассажиропоток на границе Украины влияет сезон: летом люди могут уехать отдохнуть или принимать участие в других мероприятиях за рубежом.

В ведомстве советуют проверять состояние загруженности пунктов пропуска на западном участке и выбирать маршрут движения с учетом очередей. Прогнозируется, что большой пассажиропоток будет сохраняться до конца лета.