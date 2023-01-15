Виртуальные туры по музеям Польши: какие экскурсии можно устроить прямо из дома
Источник:телеграм-канал Новая Польша
Вот уже более двух лет, как виртуальные туры становятся все популярнее по всему миру. Неудивительно, что все больше парков, музеев и других подобных объектов приглашают туристов посетить их онлайн.
И в Польше также есть немало локаций, галерей и музеев, в которые можно "сходить" прямо из дома. О некоторых из них мы уже рассказывали раньше, а сегодня продолжаем делиться идеями, какие же польские заведения можно посетить, не вставая с дивана.
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Какие музеи Польши можно посетить онлайн
Музей Замок в Мальборке
В Мальборке расположен один из самых больших кирпичных замков в мире. Чтобы оценить всю мощь этого 700-летнего сооружения крестоносцев, нужно провести в нем по меньшей мере один день. Виртуальная экскурсия также не будет краткая. Подсказка: находясь во внутреннем дворе, обязательно включите ночной режим – потрясающий вид!
Мемориальный комплекс "Катынь"
Вы можете также "сходить" на виртуальную экскурсию к мемориалу в Катынском лесу. Портал Katyn Pro Memoria позволяет не только увидеть место, где в 1940 году НКВД расстреливал польских граждан, но и узнать больше о Катынском преступлении, прочесть письма жертв и их родственников, а также зажечь символическую свечу в память о погибших.
Музей Земли Польской академии наук
В варшавском Музеи Земли Польской академии наук есть богатые коллекции минералов, метеоритов, найденных и выкопанных в Польше и других регионах мира. В экспозиции "Перед тем, как появились угли" можно посмотреть на различные камни каменноугольного и неогенового периодов. Последний продолжался 20 миллионов лет и закончился 2,5 миллиона лет назад.