Выбор никого не удивит: куда чаще всего украинцы ездят на поезде за границу

Из-за войны украинцы не имеют возможности путешествовать за границу воздушным транспортом. Зато было расширено железнодорожное сообщение со многими европейскими городами, что сделало этот транспорт основным средством передвижения для тех, кто хочет уехать из Украины.

Сейчас для граждан доступны 28 рейсов, которые курсируют в европейские города. Какие направления с начала года чаще всего украинцы выбирали за рубежом, пользуясь железной дорогой, – далее в материале.

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Только с начала 2024 года международными рейсами "Укрзализныци" воспользовались почти 800 тысяч человек и к лету в компании ожидают только рост пассажиропотока, рассказали в компании.

Куда чаще всего украинцы ездят поездами?

Так, больше всего пассажиров в этом году было перевезено в сообщении с:

Перемышлем – 451 тысяча,

Хелмом – 226 тысяч,

Варшавой – более 82 тысяч.

Относительно поездов, то наиболее популярным остается рейс №67/68 Киев – Варшава. Однако, поскольку этот поезд использует вагоны RIC, которые могут курсировать и украинской, и европейской колеей, количество мест в нем ограничено.

В то же время в УЗ предлагают в случае, если пассажир не успел купить билет на этот поезд, рассмотреть поезд Львов – Рава-Русская – Варшава, а также рейсы в Хелм и Перемышль. Продажа этих билетов открываются за 20 суток до отправления поезда.



Укрзализныця предлагает 28 международных поездов / Фото Укрзализныця

Загруженность железной дороги будет расти

Ожидается, что ближе к лету спрос на железнодорожные поездки возрастет. "Укрзализныця" уже активно готовится к сезону. Поэтому стоит задуматься о раннем бронировании билетов.

Как известно, в международном сообщении курсирует всего 28 поездов: 14 – из крупнейших городов Украины и еще 14 – из приграничных городов. В частности, поезда курсируют из украинских населенных пунктов в Польшу, Австрии, Чехии, Молдовы, Венгрии, Словакии.