Какие фамилии являются самыми распространенными в Польше в 2021 году
25 июля 2021 , 14:45Читати новину українською
Источник:Gov.pl
Польский реестр PESEL содержит почти 298,7 тысячи мужских и более 311,2 тысячи женских фамилий. Рассказываем, какие из них встречаются чаще всего.
Самой распространенной фамилией в Польше стала Новак. Ее имеют более 100 тысяч женщин и более 100 тысяч мужчин в стране.
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Самые популярные польские фамилии
Десятка самых распространенных мужских фамилий в Польше
- Nowak – 100,6 тысячи человек;
- Kowalskи – 68 тысяч человек;
- Wiśniewskи – 54,1 тысячи человек;
- Wójcik – 48,7 тысячи человек;
- Kowalczyk – 48 тысяч человек;
- Kamińskи – 46,7 тысячи человек;
- Lewandowskи – 45,3 тысячи человек;
- Zieliński – 44,7 тысячи человек;
- Szymański – 43,5 тысячи человек;
- Woźniak – 43,4 тысячи человек.
Десятка самых распространенных женских фамилий в Польше
- Nowak – 102,5 тысячи человек;
- Kowalska – 69,2 тысячи человек;
- Wiśniewska – 55,3 тысячи человек;
- Wójcik – 49,8 тысячи человек;
- Kowalczyk – 49,2 тысячи человек;
- Kamińska – 47,7 тысячи человек;
- Lewandowska – 47,2 тысячи человек;
- Zielińska – 45,5 тысячи человек;
- Szymańska – 44,5 тысячи человек;
- Dąbrowska – 44,2 тысячи человек.
PESEL может понадобиться иностранцу при заключении договоров, представлении документов для обучения в высшее учебное заведение, подачи официальных документов в налоговые органы и при осуществлении других важных процедур.