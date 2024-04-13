Париж "прошел мимо": какие 10 европейских городов – лучшие для пеших прогулок

13 апреля 2024, 19:19
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Источник:

Dailymail

Пешие прогулки – один из лучших способов познать город. Когда берешь любимые кеды, включаешь в наушниках музыку, ловишь атмосферу и идешь знакомиться с самыми красивыми улицами и выдающимися достопримечательностями.

Рейтинг городов, самых комфортных для пеших прогулок, составил GuruWalk – сервис по организации пешеходных туров. Чтобы выделить первую "десятку", использовали данные о поиске и бронировании для 800 городов (более 100 стран мира). Период: апрель 2023 – апрель 2024.

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Какие города – лучшие для пешеходных прогулок

На первом месте – вечный и прекрасный Рим. Там расположены одни из самых выдающихся мировых достопримечательностей. А дойти пешком можно почти везде: от Колизея до Пантеона. Лучше всего это делать, взяв с собой чашечку эспрессо или бокал вина.

Огромное количество достопримечательностей иногда заставляет туристов даже не знать, с чего начать. Поэтому неудивительно, что в Риме проводится больше экскурсий, чем в любом другом городе,
– отметили в GuruWalk.


Не влюбиться в Рим – просто нереально / Unsplash

  • На второй позиции – Будапешт;
  • на третьей – Барселона;
  • на четвертой – Мадрид;
  • на пятой – Флоренция;
  • на шестой – Лиссабон;
  • на седьмой – Прага;
  • на восьмой – Амстердам;
  • на девятой – Лондон;
  • на десятой – Порту.

Стоит заметить, что все эти города принимают миллионы туристов из разных уголков мира.

Автор: Мар'яна Бекало