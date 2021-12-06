Какие дни будут праздничными и выходными в Польше: календарь 2022

Начало года радует не только праздничной атмосферой и надеждами на лучшее, но и большим количеством выходных дней. Однако не следует забывать, что в праздничные дни в Польше традиционно не работают магазины и государственные учреждения.

В следующем году у жителей Польши также будут несколько удлиненных выходных. В этот период выгодно оформлять отпуск.

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Полный перечень праздничных дней в Польше 2022

В приближающемся году на законодательном уровне предусмотрено 13 нерабочих дней, которые являются государственными и церковными праздниками. Вот даты, которые следует запомнить:

1 января (суббота) – Новый год;

6 января (четверг) – Праздник Трех Королей;

17 апреля (воскресенье) – Пасха;

18 апреля (понедельник) – Пасха;

1 мая (воскресенье) – День труда;

3 мая (вторник) – День Конституции Польши;

5 июня (воскресенье) – Сослание Святого Духа (Зеленые праздники);

16 июня (четверг) – Тела Христова;

15 августа (понедельник) – Успение Пресвятой Девы Марии;

1 ноября (вторник) – День всех святых;

11 ноября (пятница) – День Независимости Польши;

25 декабря (воскресенье) – Рождество.

26 декабря (понедельник) – Рождество.

Четыре праздника приходятся на воскресенье, что не дает основания для дополнительного выходного. А если Новый год выпадает на субботу, тогда работодатель должен назначить дополнительный день для отдыха.

Кроме того, в следующем году у жителей Польши будут 3 длинных выходных. Если есть возможность оформить в этот период день отпуска, то работник сможет отдохнуть 4 дня подряд. Удлиненные выходные в 2022 году приходятся на следующие даты:

6 – 9 января – Праздник Трех Королей;

31 – 3 мая – День труда;

16 – 19 июня – Тела Христова;

13 – 15 августа – Успение Пресвятой Девы Марии;

11 – 13 ноября – День Независимости Польши;

29 – 1 ноября – День всех святых;

24 – 26 декабря – Рождество.

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