Какие дни будут праздничными и выходными в Польше: календарь 2022

6 декабря 2021 , 14:46
Читати новину українською

Источник:

inPoland

Начало года радует не только праздничной атмосферой и надеждами на лучшее, но и большим количеством выходных дней. Однако не следует забывать, что в праздничные дни в Польше традиционно не работают магазины и государственные учреждения.

В следующем году у жителей Польши также будут несколько удлиненных выходных. В этот период выгодно оформлять отпуск.

Интересно Дважды эмигрировали и создали выгодный бизнес в Польше: как украинцы упорно шли к успеху

Полный перечень праздничных дней в Польше 2022 

В приближающемся году на законодательном уровне предусмотрено 13 нерабочих дней, которые являются государственными и церковными праздниками. Вот даты, которые следует запомнить:

  • 1 января (суббота) – Новый год; 
  • 6 января (четверг) – Праздник Трех Королей; 
  • 17 апреля (воскресенье) – Пасха; 
  • 18 апреля (понедельник) – Пасха; 
  • 1 мая (воскресенье) – День труда; 
  • 3 мая (вторник) – День Конституции Польши; 
  • 5 июня (воскресенье) – Сослание Святого Духа (Зеленые праздники);
  • 16 июня (четверг) – Тела Христова;
  • 15 августа (понедельник) – Успение Пресвятой Девы Марии;
  • 1 ноября (вторник) – День всех святых;
  • 11 ноября (пятница) – День Независимости Польши;
  • 25 декабря (воскресенье) – Рождество. 
  • 26 декабря (понедельник) – Рождество. 
Обратите внимание! Четыре праздника приходятся на воскресенье, что не дает основания для дополнительного выходного. А если Новый год выпадает на субботу, тогда работодатель должен назначить дополнительный день для отдыха.

Кроме того, в следующем году у жителей Польши будут 3 длинных выходных. Если есть возможность оформить в этот период день отпуска, то работник сможет отдохнуть 4 дня подряд. Удлиненные выходные в 2022 году приходятся на следующие даты:

  • 6 – 9 января – Праздник Трех Королей;
  • 31 – 3 мая – День труда;
  • 16 – 19 июня – Тела Христова; 
  • 13 – 15 августа – Успение Пресвятой Девы Марии;
  • 11 – 13 ноября – День Независимости Польши;
  • 29 – 1 ноября – День всех святых; 
  • 24 – 26 декабря – Рождество. 

Также узнайте, кто из украинцев в 2022 году будет зарабатывать больше: смотрите видео 24 канала

 

Автор: Орися Біленька