Сколько будет стоить сахар в Польше: прогноз министра сельского хозяйства

Безумный спрос на сахар в Польше не спадает. Какие же цены ожидают этот продукт в соседней стране – читайте дальше.

Прогноз по стоимости сахара после нового сезона закупок сделал Министр сельского хозяйства и развития села Генрик Ковальчик.

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Ситуация с сахаром в Польше

В больших супермаркетах и ​​маленьких местных торговых сетях полки с сахаром – пустые. Поляки закупают продукт в больших количествах. Более того, на шопинг часто отправляются в соседнюю Германию, где такой ажиотаж тоже спровоцировал дефицит сахара в некоторых пограничных городках.

Относительно онлайн-закупок, то в интернете 1 килограмм сахара стоит 9 злотых (более 70 гривен).

Какую стоимость сахара следует ожидать в польских магазинах

Генрик Ковальчик предупреждает, что ситуация с сахаром стабилизируется и он станет дешевле. Поэтому нет необходимости делать запасы и закупать этот продукт в оптовых количествах.

Чиновник прогнозирует, что в новом сезоне закупок цены будут колебаться в пределах 4-5 злотых за килограмм сахара.

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