Из-за снегопада ухудшилась ситуация на пунктах пропуска, – ГНСУ

Сегодня, 15 декабря, на границе с Польшей замедлено движение транспорта. Все из-за чрезмерных осадков снега и нерасчищенных трасс.

В пунктах пропуска пробки из-за снегопада

В последние дни погода в Украине свирепствует. Разные области засыпает снегом и покрывает льдом. Поэтому ситуация затруднена и на пунктах пропуска, сообщает Госпогранслужба Украины.

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Так, самые длинные очереди образовались на Львовщине и Волыни, что на границе с Польшей. В то же время пункты пропуска в Закарпатской и Черновицкой области – не перегружены.

Из-за снегопада ухудшилась ситуация на пунктах пропуска / Фото ГНСУ

Указывается, что дорожные службы работают в усиленном режиме. А работники пограничной службы пытаются как можно быстрее оформить пассажиров и транспортные средства.

В ГПСУ благодарят за понимание и желают счастливого пути!

Где можно пересечь украинско-польскую границу

, с 12 декабря в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" начала работать электронная очередь . Перевозчики могут планировать день и время прибытия в пропускной пункт, ведь будут знать, когда настанет их черед пересекать границу.

Сейчас украинцы чаще всего отправляются в Польшу. На границе Украины с этой страной круглосуточно функционируют 8 автомобильных пунктов пропуска. В частности: