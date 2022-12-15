Из-за снегопада ухудшилась ситуация на пунктах пропуска, – ГНСУ
Источник:ГПСУ
Сегодня, 15 декабря, на границе с Польшей замедлено движение транспорта. Все из-за чрезмерных осадков снега и нерасчищенных трасс.
В пунктах пропуска пробки из-за снегопада
В последние дни погода в Украине свирепствует. Разные области засыпает снегом и покрывает льдом. Поэтому ситуация затруднена и на пунктах пропуска, сообщает Госпогранслужба Украины.
Читайте также На Киев движется снегопад и сильные порывы ветра: горожан предупредили об опасности
Так, самые длинные очереди образовались на Львовщине и Волыни, что на границе с Польшей. В то же время пункты пропуска в Закарпатской и Черновицкой области – не перегружены.
Указывается, что дорожные службы работают в усиленном режиме. А работники пограничной службы пытаются как можно быстрее оформить пассажиров и транспортные средства.
В ГПСУ благодарят за понимание и желают счастливого пути!Заметим, с 12 декабря в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" начала работать электронная очередь. Перевозчики могут планировать день и время прибытия в пропускной пункт, ведь будут знать, когда настанет их черед пересекать границу.
Где можно пересечь украинско-польскую границу
Сейчас украинцы чаще всего отправляются в Польшу. На границе Украины с этой страной круглосуточно функционируют 8 автомобильных пунктов пропуска. В частности:
- "Устилуг" – пропуск легковых, грузовых автомобилей весом до 7,5 тонн, пассажирских автобусов в обоих направлениях;
- "Ягодин" – пропуск грузовых автомобилей весом более 7,5 тонн и пассажирских автобусов в обоих направлениях. Временно прекращен пропуск легковых автомобилей в обоих направлениях;
- "Угринов" – пропуск автомобилей массой до 3,5 тонн в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;
- "Рава-Русская" – пропуск легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;
- "Грушев" – пропуск легковых, грузовых автомобилей массой до 7,5 тонн, пассажирских автобусов в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;
- "Краковец" – пропуск легковых и грузовых автомобилей в обоих направлениях. Пассажирские автобусы могут следовать только на въезде в Украину. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;
- "Шегини" – пропуск легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов в обоих направлениях. Это единственный пункт пропуска на украинско-польской границе, через который можно пройти в Украину пешком;
- "Смольница" – пропуск легковых, грузовых автомобилей массой до 7,5 тонн в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины.