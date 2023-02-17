Как за границей получить документы, ранее оформленные в Украине

Выезд беженцев за пределы Украины уже далеко не столь масштабен и поспешен, как был в первые месяцы полномасштабной войны. Вместе с тем, если украинцы пересекли границу и по каким-то причинам не успели получить заказанные документы в родном городе, это можно сделать и в чужой стране.

Для этого необходимо обратиться в консульство или другое зарубежное дипломатическое учреждение. Так, например, вы находитесь на территории Польши, Чехии или в другой европейской стране, а в Украине в это время вас ждет готовый загранпаспорт или ID-карта, изготовление которых вы заказали раньше.

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Вы можете получить эти документы за границей. Документы могут быть доставлены в выбранное консульство международным курьерской экспресс-перевозкой DHL Express или дипломатической почтой.

Отправка документов за границу через DHL Express

Если вам нужно быстро получить документы, следует воспользоваться международным курьерской экспресс-перевозкой DHL Express. Обратите внимание, что эта услуга платна согласно тарифам компании.

Вам нужно обратиться в консульство на территории вашего округа. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность. На месте написать заявление в территориальный орган / территориальное подразделение ДМС (а не дипломатическое учреждение), которое оформило ID-карту или загранпаспорт.

К заявлению следует добавить квитанцию об оплате, оформленную через портал.

Отправка документов по дипломатической почте

Это бесплатная услуга, но на доставку документов нужно будет подождать от трех месяцев и больше. Для этого также нужно обратиться в консульство, на территории округа которого находится, с документом, удостоверяющим личность. Также написать заявление, а дальше ожидать приглашения в консульство для получения документа.