Как правильно перевозить детей в машине в Польше: нормы, действующие в 2023 году
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
В Польше внесли некоторые изменения в Закон о дорожном движении. Поэтому подчеркиваем важные нюансы, которые стоит знать родителям, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность самым молодым пассажирам в авто.
Так, согласно действующим правилам даже 17-летний подросток должен пользоваться автокреслом во время поездки в автомобиле, если его рост не превышает 150 сантиметров. И хотя многим такой закон может показаться абсурдным, его соблюдение может спасти жизнь. Так как же должным образом защитить ребенка во время движения на собственном авто в Польше? Вот несколько основных норм, действующих в 2023 году.
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Как безопасно перевозить детей в авто в Польше
- После внесения изменений в Закон о дорожном движении было отменено возрастное ограничение ребенка (12 лет), что освободило родителей от обязанности перевозить подростка в автокресле. Согласно действующим правилам, все дети ростом до 150 сантиметров должны пользоваться автокреслом, даже до совершеннолетия.
- Дети выше 150 сантиметров могут сидеть на заднем сиденье пристегнуты ремнем безопасности.
Когда детям разрешено ездить без автокресла
- Если в авто находятся трое и больше детей, и в нем недостаточно места, чтобы закрепить автокресла для каждого. Тогда можно перевозить одного ребенка от 3 лет без автокресла.
- Родители имеют специальное постановление от врача, которое свидетельствует, что кресло нанесет вред здоровью ребенка.
- Если из-за параметров ребенка невозможно использовать соответствующее устройство.
Штраф за перевозку ребенка без специального кресла, или если это устройство закреплено с нарушением требований – 300 злотых. Кстати, обязательство перевозить ребенка в автокресле не распространяется на польское такси.