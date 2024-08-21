Сэкономила 65 тысяч долларов: путешественница со стажем рассказала, как путешествовать почти бесплатно

Существует стереотип, что путешествовать – очень дорого. Однако его с легкостью опровергает Лиззи Сир – путешественница со стажем. Женщина рассказывает, как открывать для себя новые страны почти бесплатно.

Лиззи посетила уже более 40 стран мира. Чаще всего она путешествует с мужем, однако иногда занимается и соло-туризмом. Путешественница замечает, что не представляет своей жизни без новых горизонтов. А, чтобы позволить себе больше путешествий, она экономит на отелях или арендованных квартирах.

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Как Лиззи умудряется не платить за жилье

Уже на протяжении многих лет для путешествий Лиззи использует платформу обмена жильем HomeExchange. Люди, которые там зарегистрировались, могут принимать посетителей и при этом зарабатывать баллы и тратить их на собственные путешествия. Это позволило Лиззи увидеть немало мира: от Барселоны до Мельбурна.



Благодаря одному лайфхаку Лиззи открыла для себя мир / Cover Images

Сейчас Лиззи и ее муж живут в Сингапуре. Туда супруги переехали из Лондона. Поэтому целью их путешествий сейчас является открыть для себя Азию и Австралию.

Я совершила почти 50 поездок - от коротких выходных до двух недель на Бали, где у нас была прекрасная вилла с двумя спальнями, частным бассейном и экономкой, которая ежедневно готовила завтрак,

– рассказала Лиззи.

Кроме того, она отметила, что жить у местных – гораздо интереснее, чем просто останавливаться в отелях. Так можно познакомиться с замечательными людьми и даже найти новых друзей.