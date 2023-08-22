Ryanair часто заставляет пассажиров переплачивать за билет: названы самые популярные уловки

Чтобы не "влететь в кругленькую сумму", путешественники должны быть очень внимательны на стадии покупки авиабилета. Так, предлагаем 4 наиболее распространенных приема, с помощью которых цена на рейс Ryanair может возрасти.

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Дополнительный багаж

Ryanair, известный бюджетный перевозчик, ввел строгую политику в отношении пассажиров, путешествующих по базовому тарифу. Тем, кто летит авиакомпанией Ryanair, можно иметь компактный багаж размером 40x25x20 сантиметров. Персонал авиакомпании в аэропорту тщательно оценивает эти размеры, чтобы обеспечить соответствие установленным инструкциям.

При выборе варианта "только маленькая сумка" пассажиров предупреждают: "Если вы возьмете вторую сумку или если ваша сумка будет слишком велика, чтобы поместиться под сиденьем, с вас будет взиматься сбор в размере до 69,99 евро или эквивалент в местной валюте на выходе на посадку".

Пассажирам советуют планировать заранее и позаботиться о дополнительном багаже при покупке билетов во избежание более высоких расходов. Рекомендуется, чтобы пассажиры оплачивали дополнительный багаж при покупке билета, поскольку задержка этого платежа приведет к увеличению расходов. Со всем тем, даже если оплатить позже, сборы все равно будут экономнее, чем в аэропорту.

Смена имени

Ryanair взимает минимум 130 евро, или потенциально даже больше, с пассажиров, желающих сменить имя на своих билетах.

Эта непомерная комиссия побудила многих рассмотреть альтернативу отказа от действующего билета и приобретения нового, поскольку это может быть дешевле.

Печать посадочного талона

Каждый, кто не зарегистрируется на рейс онлайн за два часа до запланированного времени вылета, должен будет заплатить почти 65 евро за печать посадочного талона в аэропорту, как указано в условиях на вебсайте авиакомпании.

У Ryanair есть несколько уловок, чтобы заставить пассажиров переплатить / Фото UnSplash

Чтобы избежать штрафа, пассажиры должны не забыть заранее зарегистрироваться онлайн и взять с собой загруженную или отпечатанную версию своего посадочного талона.

Кроме того, если пассажир потеряет свой посадочный талон уже в аэропорту, он должен будет заплатить сбор за повторный выпуск в размере 23 евро.

Габаритные предметы

Большие предметы, такие как музыкальные инструменты и спортивное снаряжение, влекут за собой дополнительные расходы для пассажиров, значительно увеличивая общую стоимость авиаперелета. В аэропорту эти предметы потребуют оплаты в размере примерно 75 евро, тогда как предварительная покупка их транспортировки вместе с билетом окажется более рентабельным вариантом.

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