Ryanair часто заставляет пассажиров переплачивать за билет: названы самые популярные уловки

22 августа 2023, 17:51
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Источник:

The Sun

Известный ирландский бюджетный перевозчик Ryanair заслужил репутацию одной из самых бюджетных авиакомпаний в мире. Однако авиакомпания использует разные стратегии, чтобы пассажир в конечном итоге заплатил больше, чем начальная цена билета.

Названы самые популярные уловки Ryanair

Чтобы не "влететь в кругленькую сумму", путешественники должны быть очень внимательны на стадии покупки авиабилета. Так, предлагаем 4 наиболее распространенных приема, с помощью которых цена на рейс Ryanair может возрасти.

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  • Дополнительный багаж

Ryanair, известный бюджетный перевозчик, ввел строгую политику в отношении пассажиров, путешествующих по базовому тарифу. Тем, кто летит авиакомпанией Ryanair, можно иметь компактный багаж размером 40x25x20 сантиметров. Персонал авиакомпании в аэропорту тщательно оценивает эти размеры, чтобы обеспечить соответствие установленным инструкциям.

При выборе варианта "только маленькая сумка" пассажиров предупреждают: "Если вы возьмете вторую сумку или если ваша сумка будет слишком велика, чтобы поместиться под сиденьем, с вас будет взиматься сбор в размере до 69,99 евро или эквивалент в местной валюте на выходе на посадку".

Пассажирам советуют планировать заранее и позаботиться о дополнительном багаже при покупке билетов во избежание более высоких расходов. Рекомендуется, чтобы пассажиры оплачивали дополнительный багаж при покупке билета, поскольку задержка этого платежа приведет к увеличению расходов. Со всем тем, даже если оплатить позже, сборы все равно будут экономнее, чем в аэропорту.

  • Смена имени

Ryanair взимает минимум 130 евро, или потенциально даже больше, с пассажиров, желающих сменить имя на своих билетах.

Эта непомерная комиссия побудила многих рассмотреть альтернативу отказа от действующего билета и приобретения нового, поскольку это может быть дешевле.

  • Печать посадочного талона

Каждый, кто не зарегистрируется на рейс онлайн за два часа до запланированного времени вылета, должен будет заплатить почти 65 евро за печать посадочного талона в аэропорту, как указано в условиях на вебсайте авиакомпании.

У Ryanair есть несколько уловок, чтобы заставить пассажиров переплатить / Фото UnSplash

Чтобы избежать штрафа, пассажиры должны не забыть заранее зарегистрироваться онлайн и взять с собой загруженную или отпечатанную версию своего посадочного талона.

Кроме того, если пассажир потеряет свой посадочный талон уже в аэропорту, он должен будет заплатить сбор за повторный выпуск в размере 23 евро.

  • Габаритные предметы

Большие предметы, такие как музыкальные инструменты и спортивное снаряжение, влекут за собой дополнительные расходы для пассажиров, значительно увеличивая общую стоимость авиаперелета. В аэропорту эти предметы потребуют оплаты в размере примерно 75 евро, тогда как предварительная покупка их транспортировки вместе с билетом окажется более рентабельным вариантом.

Последние новости Ryanair:

  • Уже этой осенью ирландский лоукостер запустит 7 новых направлений. Первые рейсы запланированы на октябрь-ноябрь. Европейский перевозчик анонсировал новые осенние направления из таких городов: Дублин, Марсель, Пиза, Брюссель, Мадрид, Милан и Порту. Среди новых маршрутов появятся рейсы в Иорданию, Эстонию и Финляндию.
  • Ryanair отменяет рейсы из польского аэропорта Модлин. Авиакомпания вынуждена аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе.
  • Эксперты Avianews проанализировали, какой лоукостер действительно дешевле – Ryanair или Wizz Air. Они сравнили средние цены на билеты и дополнительные услуги. Что получилось – читайте по ссылке.
  • Авиакомпания Ryanair продолжает увеличивать количество своих направлений. На этот раз лоукостер планирует запустить 5 свежих рейсов в октябре-ноябре 2023 года.
Автор: Марта Касіянчук