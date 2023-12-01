Торговые воскресенья в Польше: как будут работать магазины в декабре – даты

В Польше было принято важное решение о датах работы магазинов на декабрь 2023 года. Польский Сейм 29 ноября принял решение о переносе торгового воскресенья с 24 декабря на 10 декабря.

Согласно проекту, в канун Рождества должна быть запрещена торговля, а поляки смогут отправиться на предрождественские покупки две недели перед праздником. В какие воскресенья будут работать магазины и до какого часа – читайте в материале.

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Как будут работать магазины в Польше в декабре?

В этом году будут два торговых воскресенья, когда магазины будут работать полный рабочий день – 10 и 17 декабря. В предыдущие годы торговля была разрешена в два недели перед Рождеством. Но из-за того, что Сочельник пришелся на воскресенье, когда традиционно можно торговать, было принято решение о переносе.

В Польше с 2018 торговля запрещена в воскресенье, государственные праздники и некоторые религиозные праздники. В частности, магазины и супермаркеты закрыты в следующие дни:

1 января – Новый год;

6 января – Крещение;

Пасха и следующий день (понедельник);

1 мая – национальный праздник;

3 мая – Национальный праздник Третьего мая,

первый день Троицы;

День Божьего Тела (четверг после Троицы);

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

1 ноября – День всех святых;

11 ноября – День Независимости;

25 декабря – первый день Рождества;

26 декабря – второй день Рождества.

С 2020 года запрет на торговлю не распространяется только на 7 воскресений в год, а именно: последние воскресенья января, апреля, июня и августа, а также воскресенье перед Пасхой и два воскресенья перед Рождеством.

За нарушение – штраф

Владельцев магазинов, которые откроются в воскресенье вне разрешенных дат могут оштрафовать на сумму от 1 000 (9 148 гривен) до 100 000 злотых (914 802 гривен).

В какие дать магазины в Польше не будут работать в декабре / Фото Unsplash

Но есть исключение – в воскресенье можно осуществлять отдельные виды торговли. Поэтому имеют право работать аптеки, ветклиники, почтовые отделения, сувенирные магазины, рыбные рынки, торговые точки в гостиницах, аэропортах, фестивалях и ярмарках. Также в магазинах – где за прилавок становится владелец или член его семьи. Магазины "Лягушка" тоже работают, потому что имеют статус почтовых отделений.

Совершить покупки в супермаркетах типа Auchan, Biedronka или Lidl можно. При условии, что они расположены на вокзале, в аэропорту или имеют статус почтового отделения.