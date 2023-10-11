Германия позволила украинцам продлить временную защиту: алгоритм действий

Статус временной защиты, предоставленный украинцам, проживающим в Германии, будет действовать до 4 марта 2024 года. Впрочем, беженцы могут заранее подать заявление о его продлении. Как это сделать – узнайте ниже в материале!

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На продление временного статуса претендуют:

граждане Украины, которые до 24 февраля 2022 года постоянно проживали в Украине;

люди без гражданства и граждане за пределами Украины, которые до 24 февраля 2022 года имели в Украине международную защиту или равноправную национальную защиту;

члены семей указанных категорий;

люди без гражданства и граждан третьих стран, которые могут доказать, что до 24 февраля 2022 года они законно находились в Украине на основании выданного согласно украинскому законодательству вида на жительство, и что они не в состоянии вернуться в страну или регион своего происхождения безопасно и на длительный период.

Украинцы могут подавать онлайн-заявление в Берлине на продление временной защиты, если уже имеют разрешение на пребывание, согласно пункту 24 Закона о пребывании иностранных граждан, или когда их постоянным законным местом проживания в Германии является Берлин.

Если у вас есть такое разрешение на пребывание, вы можете подать заявление на его продление. Ваше разрешение на пребывание будет продлено, даже если дата его действия истечет,

– говорится в сообщении.

Как будет рассматриваться заявление?

Лица, желающие продлить временную защиту в Германии, могут подавать заявку исключительно онлайн. После подачи заявителям будет выдано подтверждение в формате PDF. Этот официальный документ гарантирует, что их пребывание в Германии и сопроводительное разрешение на работу сохранятся, даже если срок действия истек.

Из-за большого количества заявок, возможно, придется некоторое время подождать ответа.

До 4 марта 2024 года люди, подавшие заявления вовремя, получат информацию о дальнейших действиях. Существует 2 варианта: разрешение на пребывание будет либо продлено автоматически, либо поступит приглашение на собеседование в Земельном ведомстве по вопросам иммиграции.

Как продлить временную защиту украинцам в Германии / Фото UnSplash

На собеседование нужно взять все необходимые документы:

запись по электронной почте, полученная после подачи онлайн-заявки;

справка об онлайн-заявлении о продлении вида на жительство для временной защиты;

PDF-файл, поступивший в ответ после подачи заявления на продление временной защиты;

вид на жительство соответственно;

действительный паспорт или паспорт взамен;

последняя биометрическая фотография: 35 миллиметров x 45 миллиметров, передний снимок с нейтральным выражением лица на светлом фоне.

Срок выдачи нового электронного разрешения на пребывание длится 5 – 6 недель после собеседования.

Полезные ссылки для украинцев в Германии: