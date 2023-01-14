Как приготовить дома чешские брамбораки: рецепт традиционной закуски, которую обожают в Чехии

Чешская кухня богата и знаменита своими мясными блюдами, наваристыми супами и разнообразными вкусностями к пиву. Со всем тем в заведениях Чехии часто можно встретить закуску, которая очень похожа на наши драники.

Брамбораки – традиционная чешская закуска

Говорим мы о брамбораках. Это традиционная закуска большинства славянских народов, а также венгров. Ранее в Чехии это блюдо называлось цмундой. Как и любимые многими драники, брамбораки также готовятся из натертого картофеля, муки, яиц, чеснока и соли. Также чехи добавляют майоран, молоко и различные специи (тмин, паприку, лук).

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Брамбораки едят горячими. В Чехии они могут подаваться как отдельное блюдо или вместе с капустой и копченым мясом. Также распространены драники с мясной начинкой или со шкварками. Кроме этого, чешские драники могут стать гарниром к мясу с соусом. А к картофельному основанию чехи могут также добавлять морковь, сельдерей, баклажан и другие овощи.

Особые виды брамбораков в Чехии

Сейкоры (Sejkory) – брамбораки, приготовленные на огне без использования растительного масла.

– брамбораки, приготовленные на огне без использования растительного масла. Строганец (Strouhanec) – брамборак из грубо натертого картофеля.

– брамборак из грубо натертого картофеля. Вошоух – грибной брамборак по традиционному шумавскому рецепту.

Брамбораки по-чешски / Фото idnes

Рецепт традиционного чешского брамборака

Ингредиенты

80 грамм муки;

1 яйцо;

800 грамм картофеля;

подсолнечное масло – для жарки.

При желании также можно добавить:

2 – 3 зубка чеснока;

копченое сало;

молоко;

майоран;

соль;

черный перец;

сметану.

Способ приготовления

Очистите картофель, промойте его и высушите. Тогда натрите картофель на мелкой терке и вымешайте его с мукой, яйцом и чесноком. Добавьте в тесто для брамбораков перец, соль и майоран. Выкладывайте тесто в форме оладий на разогретую сковороду с подсолнечным маслом и жарьте с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Готовые оладьи желательно выложить сначала на кухонные салфетки или полотенца, чтобы они впитали лишний жир.

Приятного аппетита!