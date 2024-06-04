Если нет права на временную защиту: как остаться в Чехии в таком случае

Украинцы, которые не имеют права на временную защиту в Чешской Республике, теперь имеют возможность подать заявление на получение визы толерантности. Эта виза позволит им продлить свое пребывание в стране на более длительный период времени.

Как остаться в Чехии, если нет права на защиту

Украинцы, которые не имеют права на временную защиту в Чешской Республике и не могут вернуться в Украину или другую страну, теперь имеют возможность получить визу толерантности.

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Эта виза позволяет находиться на территории Чехии более 90 дней и является особенно выгодной для тех, кто не соответствует требованиям для получения защиты по долгосрочной визе в другой стране ЕС.

Как сообщает чешское МВД, получить визу толерантности можно в отделении OAMP (Департамент предоставления убежища и миграционной политики МВД Чехии). Подавать документы надо лично. С заявлением надо подать:

заранее заполненную анкету;

документ о наличии жилья: письменное подтверждение или договор аренды;

гербовую марку на сумму 300 крон за принятие заявки (приобрести можно только в отделениях Чешской почты);

фотографию паспортного размера (45х35 миллиметров);

заграничный паспорт (при наличии);

документы, которые подтверждают наличие препятствия, что не позволяет выехать с территории Чешской Республики. Этот документ можно заменить афидевитом (свидетельством под присягой) – например, написать, что причиной является российское вторжение в Украину.

Законный срок для оформления решения заявления составляет 30 дней. Сообщение о результате решения лицо получит по почте. Если человек не выполнит одно из приведенных выше требований или не оплатит административный сбор, то такой запрос будет считаться непринятым и будет возвращен.

Чем такая виза отличается от временной защиты?

Виза толерантности отличается от временной защиты. Поэтому те, кто получит такую визу, не имеют права на государственное медицинское страхование, не могут подать заявление на гуманитарную помощь, не получают свободного доступа к рынку труда (надо обращаться за разрешением на работу).

Как отмечается на сайте МВД, виза с целью толерантности, выдана в связи с вооруженным конфликтом в Украине, не теряет силу при выезде с территории Чехии.

К слову, Чехия решила изменить правила предоставления гуманитарного жилья. Это произойдет уже с 1 сентября 2024 года.