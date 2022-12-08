В Кракове можно приобрести абонементы для парковки через новый интернет-магазин

С начала декабря для жителей Кракова заработал специальный интернет-магазин. Через онлайн-сервис они могут купить абонемент для парковки в городе.

Если раньше приобрести абонемент для парковки в Кракове можно было по специальному адресу электронной почты (subscriptions.spp@zdmk.krakow.pl), то сейчас это можно сделать только через заработавший с 1 декабря интернет-магазин.

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Как, где и за сколько можно припарковать авто в Кракове

Краков разделен на три парковочные зоны, следовательно, можно приобрести абонементы на зону A, B, C. В каждой из них своя стоимость стоянки: 6, 5 и 4 злотых в час соответственно. Кроме этого, можно выбрать абонемент A+B+C, который позволит владельцу оставлять авто в любой зоне.

Что касается срока действия, то абонемент продают на день, месяц или год. Еще можно купить так называемый абонемент жителя (abonament mieszkańca), действующий на территории всей зоны платной парковки по месту постоянного или временного проживания. Получить его могут как поляки, так и иностранцы.

Платная парковка в Кракове работает в рабочие дни с понедельника по субботу с 10:00 – 20:00.



Зоны парковки в Кракове / Фото uainkrakow