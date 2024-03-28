Очень быстро, бюджетно и с комфортом: поезд "Прага – Чоп" совершил свой первый рейс

Поезд "Прага – Чоп" по состоянию на 28 марта совершил свой первый рейс. Доехать до столицы Чехии украинцы смогут примерно за 13 часов. Средняя цена билета – 1060 гривен за сидячее место.

Новый ночной поезд соединяет украинский Чоп, Кошице (Словакия) и Прагу (Чехия). Отмечают, что это должно существенно облегчить жизнь украинцам. Сообщение между Украиной и Чехией – очень актуально. После начала полномасштабного вторжения страна предоставила приют сотням тысяч украинских беженцев. Кроме того, Чехия – одна из самых популярных стран среди украинских туристов.

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Детали от Укрзализныци

В Укрзализныце отметили, что Чоп уже стал полноценным хабом для сообщения Украины со странами ЕС. Чтобы пассажирам было комфортно, также запустили дополнительный внутренний поезд, который будет курсировать по маршруту "Черновцы – Чоп – Ужгород".

Поезд "Прага – Чоп" удалось запустить в сотрудничестве с чешским частным перевозчиком RegioJet. Отмечают, что поезд имеет женские купе.

Пограничный и таможенный контроль на украинской стороне будет осуществляться в международном терминале железнодорожного вокзала станции Чоп, на словацкой стороне – в вагонах поездов во время стоянки поезда на пограничной станции Чиерна-над-Тисоу, при этом пассажирам не нужно выходить из вагонов,

– говорится в сообщении.

Средняя цена билета составляет:

1060 гривен (сидячее место);

1700 гривен (спальное место).

Все желающие смогут сразу и позавтракать в поезде. Бортовое меню имеет широкий ассортимент блюд и напитков.