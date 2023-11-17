Перенесли 90 рейсов: в Южной Корее изменили расписание, чтобы шум самолетов не мешал сдать экзамен

Южная Корея перенесла 90 авиарейсов, чтобы ученики могли сдать национальный экзамен в тишине. Шум самолетов мог помешать им сосредоточиться.

16 ноября в стране состоялся национальный вступительный экзамен. Его сдавали более 504 тысяч абитуриентов. Ежегодный тест является решающим шагом для поступления в университет и дальнейшего карьерного роста. Он определяет многие аспекты жизни и будущего молодежи, поэтому власти Кореи подстраивают работу экономики, чтобы ничего не помешало сдать этот тест.

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Очень важный день для корейцев

Этот экзамен в государстве считается очень важным. Он является ключом к повышению социального статуса и даже перспектив будущего брака. В Южной Корее высокая конкуренция в образовании и она сильно давит на учеников. Поэтому в государстве растет риск самоубийств из-за депрессии у подростков.

Во время теста по английскому языку, чтобы контролировать шум, на момент аудирования запретили взлет и посадку всех самолетов на 35 минут. Это продолжалось с 13:05 до 13:40. В этот промежуток времени все самолеты, которые были в воздухе, кроме тех, которые используют в аварийных ситуациях, были вынуждены оставаться на высоте 3 километра или выше, чтобы не шуметь. Для аудирования изменили расписание более 90 авиарейсов.

Крупные предприятия и государственные учреждения в этот день начали работать с 10:00 или позже. Так пытались уменьшить пробки на дорогах, чтобы все будущие студенты прибыли на экзамен вовремя. Тест начался в 08:40. И даже фондовый рынок Южной Кореи тоже открылся с опозданием на час.

Национальный тест в Южной Корее / Фото Yonhap News

Латвия может сделать обязательным обучение для украинских детей

Многие украинские дети, которые сейчас находятся за границей, не посещают местные школы, а учатся дистанционно по украинской программе.

Эта проблема особенно актуальна для половины украинских беженцев в Латвии. Власти рассматривают возможность внедрения обязательной учебы для детей в местных школах. По последним данным, в Латвии зарегистрировано 9 335 украинских школьников. Более половины родителей выбрали для них дистанционное образование в украинских школах.

Интеграция детей в латвийскую образовательную систему стала актуальной, поскольку часть из них остается вне школьной программы. Это оказывает существенное влияние на их социализацию и психологическое состояние.

В правительстве обеспокоены этой проблемой и рассматривают возможность внесения в закон обязательного посещения школ в Латвии для украинских детей.