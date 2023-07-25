Греция в огне: как проходит самая масштабная эвакуация в истории страны

Уже неделю в курортной зоне на греческих островах бушуют лесные пожары. Власти Греции вывозят туристов из Родоса, Корфу и Эвии.

Ужасная жара вызвала мощные лесные пожары на греческих островах. Температура воздуха вчера достигла рекордной отметки – 46,4°C в регионе Пелопоннес. Правительство прогнозирует, что аномальная жара продержится еще несколько дней, поэтому продолжает эвакуацию туристов.

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Война с огнем

Такая засуха и сильный ветер очень помогают распространяться лесным пожарам с космической скоростью. "Мы находимся в состоянии войны с огнем", — сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, предупредив, что страну ждут еще несколько тяжелых дней адских температур.

В течение следующих недель мы должны быть в постоянной готовности. Мы находимся в состоянии войны. Мы восстановим то, что потеряли, мы выплатим компенсацию пострадавшим,

– заявил греческий премьер в парламенте вчера.

Пожары на островах Родос и Корфу: смотрите видео

Самая большая эвакуация в истории

За последние 2 дня с острова Родос вывезли более 19 тысяч туристов. Их спасали на дорогах и пляжах, иногда они должны были пешком уходить от своих отелей, к которым уже подбиралось пламя. Спасенных туристов временно размещали в спортзалах, школах и стадионах.

Родос в Огне / Фото AP

Немецкие туристы, которые уже вернулись домой, рассказали о спасении от огня. Женщина призналась, что они с семьей прошли пешком 11 километров до безопасной дороги.

Мы хотели пить, а люди стояли у своих домов и брызгали на нас из своих шлангов, а мы пили. Все просто шли, а мы не знали куда,

– рассказала она.

Накануне большую эвакуацию объявили еще на одном греческом острове – Корфу. По состоянию на утро вторника из опасной зоны вывезли уже 2 500 человек.

Туристы ночевали в спортзалах и школах / Фото AFP

Сейчас спасенных туристов понемногу забирают домой, ведь туроператоры прислали за своими гражданами чартерные рейсы. Более 2 000 отдыхающих уже вылетели в Великобританию, Германию и Италию. После эвакуации из отелей, люди провели ночь в аэропорту Родоса, ожидая своих рейсов.

Европейские страны советуют своим гражданам пока отказаться от опасных поездок в Грецию.