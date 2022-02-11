В этот раз не водителей: польская полиция будет усиленно проверять участников дорожного движения

Национальная полиция Польши объявила об усилении проверок участников дорожного движения. На этот раз особое внимание будут обращать на поведение пешеходов и велосипедистов.

С 11 февраля правоохранители по всей стране принимают участие в контрольно-профилактических мерах. Усиление проверок спровоцировали неутешительные статистические данные, по которым увеличилось количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов.

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Что будут проверять польские правоохранители

В рамках мер, касающихся безопасности "незащищенных участников дорожного движения", польские полицейские будут преимущественно усиленно патрулировать территории пешеходных переходов и велосипедных дорожек. Прежде всего, патрульные локализуются на тех участках дорожного движения, где риск вероятных дорожно-транспортных происшествий особенно высок.

Вместе с тем полиция Польши напоминает, что приближающиеся к велосипедной дорожке водители должны быть осторожными, а к велосипедистам относиться, как к равноправным участникам дорожного движения, уступая возможность проезда. То же касается приоритетности движения пешеходов на перекрестках и установленных переходах.

К слову, в польской полиции сообщили, что будут обращать особое внимание на поведение пешеходов и велосипедистов. Речь идет прежде всего о законодательной обязанности одевать светоотражающие элементы после наступления темноты за пределами населенных пунктов и оснащения велосипедов обязательным освещением.

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