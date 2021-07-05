Эти европейцы живут за рубежом тайком от начальников: их впечатление о дистанционной работе

Когда началась пандемия, крупные компании отправили своих работников на дистанционную работу. Такой способ сотрудничества с работодателями в основном удовлетворяет персонал. Так, некоторые люди осуществили давнюю мечту – и переехали жить за границу, чтобы работать удаленно в других странах и исследовать мир.

Некоторые работники настолько против того, чтобы вернуться в офис на полный рабочий день, что предпочитают скорее уволится, показывают последние опросы. Еще одно исследование показало, что 90% милениалив и зуммеров не хотят возвращаться к штатной офисной работе после пандемии. Довольны возможностью работать дистанционно и герои этой статьи.

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Фредерик, 39 лет, немец, работает в технической компании

Первые несколько месяцев пандемии Фредерик провел дома в Цюрихе, где живет один. Мужчина отмечает, что действительно строго соблюдал все правила. Он почти никого не видел, делал все свои покупки в Интернете и решал другие дела в пределах своей крошечной квартиры.

Затем Фредерик поехал на отдых в Мексику, чтобы немного отдохнуть от работы. Там он встретил людей, которые работали удаленно. Говорит, что мгновенно почувствовал зависть, ибо у них был хороший баланс между работой и личной жизнью, и, казалось бы, работа вообще их не напрягала. Тогда как для Фредерика, в течение двух дней после того, как он вернулся на работу, было ощущение, как будто он никогда не был в отпуске. Тогда мужчина принял решение поехать работать в другую страну тайком от своего руководителя.

Я вернулся к стрессу. Я знал, что нет смысла спрашивать своего шефа, могу ли я работать из-за рубежа. Поэтому я решил, что просто должен пойти на это ради собственного психического здоровья,

– делится Фредерик.

Фредерик убедил приятеля из тренажерного зала, Маттиаса, поехать с ним. Ни один из мужчин никогда не ставил камеры во время звонков. Поэтому пока не было странного фонового шума, никто не мог догадаться, где они.

С тех пор Фредерик с приятелем работали из Мексики, Бразилии и Италии. Они работают большую часть дня. Тогда катаются на кайт-серфинге, если есть ветер. А вечером останавливаются в интересных местах, чтобы поужинать.

О таком решении Фредерик не жалеет. Говорит, что в Цюрихе чувствовал себя жалко, как в замке. Поэтому тайная удаленная работа наполнила его жизнь яркими эмоциями, которых он не знал раньше.

Маттиас, 38 лет, немец, работает в финансовой компании

Большую часть последних 8 месяцев Матиас работал за границей с Фредериком. Его начальник, коллеги и даже родители этого не знают.

Я был таким же, как Фредерик. Я ненавидел пребывания дома. Я действительно занимаюсь фитнесом, и я ненавидел невозможность посещать тренажерный зал. Тогда как за рубежом мы могли заниматься кайтингом, серфингом, бегом по пляжу, что угодно,

– рассказывает Маттиас.

Пока Маттиас работал удаленно с другого континента, его даже успели повысить. Поэтому мужчина убежден, что такая работа не влияет на его продуктивность. Он творчески настроен на использование своего времени. Иногда Маттиас работает до позднего вечера, если днем ​​хочет взять длинный перерыв, чтобы сходить на пляж.

Маттиас говорит, что работники становятся счастливее, когда выбирают время и место проживания. А счастливые люди, в свою очередь, делают лучшую работу.

Во время пандемии некоторые дистанционные работники переехали в страны с морем / Фото Unsplash

Рене, 28 лет, француз, работает на бренд спортивной одежды

До начала жизни путешественника Рене находился в Берлине. В феврале он поехал в отпуск на Тенерифе, чтобы избежать зимы, и несколько дней отдаленно поработал оттуда, чтобы сэкономить дни отдыха.

Я нервничал, что об этом узнают. Но на самом деле было очень просто скрыть это от моего начальника и остальной команды. Каждый в своем мире. Мы даже почти не спрашиваем, как дела друг у друга, когда работаем в домашних офисах. Никто не спрашивал, как я, поэтому не надо было врать,

– признается Рене.

Через пару недель после того, как он вернулся в Берлин, его подруга ехала на Фуэртевентура и пригласила поехать с ней. В компании Рене действует политика, согласно которой никто не может работать из-за рубежа. Поэтому он пошел на своего рода риск. Рене знал, что не может всегда выключать камеру во время звонков, потому что обычно ее включает. Поэтому спланировал все заранее и взял с собой джемперы и зимнюю одежду, чтобы мог одевать их во время встреч по видео.

Вещь, которую Рене не планировал, – загар на лице. Это невозможно скрыть одеждой. Возможно, сотрудники и обратили внимание на этот нюанс, но никто ничего не сказал, потому Рене повезло.

Сейчас француз все еще на Фуэртевентуре. Он занимается серфингом и наслаждается пляжным отдыхом в свободное от работы время. Никаких недостатков в такой работе Рене не видит. Главное, по его словам, иметь доступ к Интернету.

Это, пожалуй, мой главный совет всем, кто хочет работать из-за рубежа, не сообщая людей на работе. Если ваши звонки не исчезают, они не будут подозрительными. Арендодатели всегда говорят вам, что здесь действительно быстрый Интернет, конечно. Но не полагайтесь на них. Зайдите сами в квартиру и попробуйте позвонить через WhatsApp через Wi-Fi и проверьте это сами,

– советует Рене.

Также он советует не напрягаться. Ведь прежде всего речь идет о здоровом балансе между работой и личной жизнью.

Мануэла, 36 лет, наполовину испанка и наполовину русская, научный консультант

Мануэла работает научным консультантом НПО в Нидерландах. В течение последних нескольких лет она работала как самозанятое лицо, но у нее был стол в помещении для коворкинга в Амстердаме.

Коворкинг закрыли в прошлом году. Поэтому Мануэла работала в своей квартире с тех пор, но такая работа приносила ей дискомфорт. В частности, она начала ссориться со своим парнем.

Тогда Мануэла решила путешествовать по Европе на своем фургоне. Она побывала во многих красивых местах. Сейчас Мануэла остановилась в Португалии.

Ее распорядок дня включает часовое занятие йогой, работу и морской отдых, а иногда также встречи с друзьями, которые тоже живут в фургонах неподалеку.

Я не уверена, знают ли мои клиенты, что я не в Амстердаме. Пока я отвечаю на их электронные письма и посылаю им работу вовремя, их не должно это волновать,

– отмечает Мануэла.

Она добавила, что жизнь в дороге не всегда такая романтическая, как на картинках в инстаграме. Несколько раз в ее фургоне были неполадки, а еще в путешествиях возникают языковые барьеры.



Несмотря на все, Мануэла рада, что приняла такое решение. Ее парень находится рядом с ней, и они не ссорятся так, как в квартире. Мануэла говорит, что такая удаленная работа однозначно подарила ей ощущение свободы.