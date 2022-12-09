Быстрое пересечение: теперь очередь на границе с Польшей можно занять электронно

Украинцы продолжают выезжать за пределы страны из-за российских обстрелов и атак по энергетической инфраструктуре. Чаще всего граждане Украины пересекают границу с соседней Польшей.

єЧерга на границе с Польшей

Так, с 12 декабря один из пропускных пунктов можно будет пересечь легче. Речь идет о пункте "Ягодин – Дорогуск". Там заработает электронная очередь. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

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В настоящее время на границе с Польшей сохраняется малая пропускная способность из-за большого количества грузов, перевозимых наземным транспортом. Поэтому электронная очередь упорядочит поток и снизит время простоя грузовиков.

Перевозчики смогут планировать день и время прибытия в пропускной пункт, ведь будут знать, когда настанет их черед пересекать границу. Это позволит оптимизировать время, потраченное на пребывание в очереди, и снизить затраты на перевозку товаров.

Отмечается, что пользование єЧерга бесплатное.

Как работает электронная очередь на границе

Чтобы попасть в е-очередь, нужно заранее зарегистрироваться на сайте www.echerha.gov.ua.

После регистрации водитель получит уведомление о приблизительном времени пересечения польско-украинской границы.

Перевозчики также смогут дистанционно следить за продвижением очереди на сайте системы или узнать необходимую информацию по горячей линии по номеру +38 (067) 120 24 20. Система начнет работать уже с понедельника.



12 декабря заработает Электронная очередь пересечения границы / Фото из телеграма Мустафы Найема

Где еще можно пересечь украинско-польскую границу

Сейчас украинцы чаще всего отправляются в соседнюю Польшу. На границе Украины с Польшей круглосуточно функционируют 8 автомобильных пунктов пропуска. В частности: