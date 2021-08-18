"Охота" на кадры: эксперты считают, что трудовая миграция будет набирать обороты

Спрос на украинских работников за рубежом растет, особенно это касается представителей технических специальностей, отмечают аналитики. Европейские фирмы по подбору кадров размещают в соцсетях все больше объявлений с очень привлекательными условиями.

Украинским специалистам предлагают высокую зарплату и другие бонусы. Эксперты опасаются последствий "утечки мозгов". Ведь риски не в том, что украинцы едут работать за границу, а в том, что они не хотят возвращаться.

Интересно О силе бумеранга: как украинка прославилась, помогая тысячам эмигранткам в Польше

Мнение экспертов

Ситуацию прокомментировал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Пока – я это подчеркиваю, пока – трудовая миграция украинцев из Украины не несет большой угрозы для нашего экономического развития. Но рано или поздно люди начнут для себя выбирать возможности будущего проживания, и выбирать страну, в которой они захотят остаться. И вот здесь появится вопрос: захочет ли трудовой мигрант остаться в Украине. И вот это уже будет нести в будущем угрозу для нашего экономического развития,

– объясняет Василий Воскобойник.

Активно украинцев принимают соседние страны. Причем не только Польша и европейские страны. Значительное количество технических кадров мигрирует в страны Азии. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, на это есть логическое объяснение.

Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество и низкая цена,

– комментирует Руслан Бортник.

По мнению аналитиков, в перспективе другие страны еще активнее будут предлагать украинцам работу. Поэтому Украине следует уже сейчас начинать внедрять системную госполитику по противодействию "утечки мозгов". Это можно делать разными способами. Например, начать поддерживать местных бизнесменов.