7 главных башен Праги можно будет посетить за символическую плату

8 января 2023, 16:00
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Источник:

Blesk

В феврале все желающие смогут посетить пражские башни за символическую плату. Экскурсии будут проводить в рамках празднования юбилея организации, занимающейся развитием туризма в чешской столице.

Так, Пражское агентство по развитию туризма Prague City Tourism (PCT) по случаю 65-летия со дня своего основания подготовило льготную плату за экскурсии в размере 65 крон. Именно столько придется заплатить посетителям за вход в Староместскую ратушу и другие достопримечательности. Празднования начнутся 11 февраля.

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Как пройдет празднование юбилея PCT

Льготный вход в самые главные башни Праги, тематические исторические поездки в трамвае №42, ретро-прогулки, специальные сувениры и выставка – это лишь малая часть того, чего ждет жителей и гостей столицы Чехии.

Праздничные экскурсии начнутся в феврале, когда организация предложит вход всем желающим ко всем пражским башням всего за 65 крон. Участники смогут посетить семь главных городских достопримечательностей, а также зеркальный лабиринт на Петршине:

  • Malostranská mostecká věž
  • Staroměstská mostecká věž
  • Svatomikulášská městská zvonice
  • Věž Staroměstské radnice
  • Novomlýnská vodárenská věž
  • Petřínská rozhledna
  • Prašná brána
  • Zrcadlové bludiště na Petříně

Кстати, обычно стоимость входного билета в одну из башен Праги составляет 150 крон.

Автор: Назарій Сорока