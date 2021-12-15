Экологический магазин украинцев в Польше получил награду: за что ее вручили

Нетипичный магазин под названием Zero Waste Luzem более 1,5 лет назад в Кракове открыли украинские мигранты. Идея магазина состоит в том, чтобы популяризировать сознательное потребление и заботу об окружающей среде. За важный вклад в развитие этой социальной миссии магазин вручили награду.

Положительно оценили работу украинцев организаторы крупнейшего в Центрально-Восточной Европе проэкологического мероприятия Carbon Footprint Summit 2021. Магазину присудили одну из шести главных наград, а именно награду в категории "Функциональность организации".

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О нестандартном бизнесе украинцев в Кракове

Элина Черкас и Ярослав Кашлюк пропагандировали экологический образ жизни еще задолго до открытия собственного магазина. Супругам долгое время приходилось ездить по всему Кракову в поисках экопродуктов. Тогда они решили создать свой тематический бизнес, отвечающий идее zero waste ("ноль отходов").

Товары в магазине преимущественно продаются на вес. Посетители совершают покупки с тканевыми сумками, бумажными пакетами или стеклянной тарой. Все для того чтобы не производить лишних отходов.

О Carbon Footprint Summit 2021

на еще один материал о создании украинцами Zero Waste Luzem в Кракове.

Carbon Footprint Summit 2021 – это уникальный форум, объединяющий многие отрасли: науку, технологии, общественную активность и бизнес. В мероприятии принимают участие около:

1 800 стационарных участников;

2 800 онлайн-участников;

100 экспертов;

50 разных дискуссионных панелей.

Организаторы Carbon Footprint Summit в Кракове, среди прочего, заявили: они заботятся о том, чтобы углеродный след от их мероприятия был как можно меньше. А за заботу о том, чтобы углеродного следа было меньше в мире и отметили магазин Luzem.

Украинцы открыли экологический магазин в Кракове / Фото фейсбук Zero Waste Luzem