Организаторами мероприятия выступили Украинский культурно-образовательный центр в Норвегии и Союз украинских педагогов диаспоры при содействии Посольства Украины в Королевстве Норвегия. Следует отметить, что конференция проходила впервые.

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Об участниках конференции

Среди участников конференции присутствовали:

Мировой координационный воспитательно-образовательный совет Всемирного Конгресса Украинцев;

Украинский народный театр Финляндии;

Украинская субботняя школа Пречистой Девы Марии (город Лондон, Великобритания);

Школьный совет Конгресса Украинцев Канады;

Субботняя школа "Солнце в ладонях" (город Франкфурт-на-Майне, Германия);

Школа украинского языка и культуры Украинского католического университета (город Львов, Украина).

Какие рекомендации дал Тарас Кремень

Тарас Кремень отметил, что мировое украинство является одним из наиболее многочисленных – и сегодня более 20 миллионов иностранных украинцев поддерживают наше государство в мире. Поэтому популяризация украинского языка, культуры и традиций является чрезвычайно важной составляющей государственной гуманитарной политики и гуманитарной дипломатии в целом, подчеркнул языковой омбудсмен.

Украинский язык за рубежом должен звучать везде: в учреждениях образования и культуры, в международных организациях и учреждениях. Учитывая то, что Украина претендует на членство в ЕС и НАТО, наш язык станет официальным и в этих объединениях,

– сказал Кремень.

Уполномоченный по защите государственного языка объяснил, что сейчас необходимо усилить работу по открытию классов с украинским языком и ввести курсы по изучению украинского языка как второго для тех лиц, которые находятся в иностранных средах.

Также, по его мнению, важно, чтобы педагоги , которые преподают украинский за рубежом, постоянно повышали свой профессиональный уровень и имели возможность сертификации на определение уровня владения языком.

Кроме того, Тарас Кремень считает, что одной из проблемных тем остается вопрос обеспечения украинских общин качественными учебниками, дистанционными курсами, художественной литературой .