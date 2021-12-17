Яркое творчество в эмиграции: дизайнер из Украины представит свои работы в Турции

Дизайнер из Украины Елена Бондаренко проживает в турецкой Алании уже два года. На масштабном показе мод, который состоится в городе в это воскресенье, 19 декабря, мастер представит свои авторские украшения.

Показ состоится в ресторане Picasso Port. Начнется событие в 18:00 по местному времени.

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Подробнее об участии украинки в показе мод в Алании

В индустрии моды Елена Бондаренко работает уже 15 лет. Она занимается дизайном готовой одежды. На показе в Алании украинка продемонстрирует коллекцию сезона весна – лето 2022.

Все ювелирные изделия дизайнера объединены общей тематикой. Так что украшения так или иначе будут связаны с бабочками из Украины.

Мы с нетерпением ждем презентации замечательных творений Елены на тему бабочек,

– поделилась ожиданиями модельер Маруэрт Шамар.

Сама Елена Бондаренко добавила, что очень взволнована накануне события, а также поблагодарила всех, кто поддерживает ее деятельность.

Дизайнер из Украины представит свои украшения на показе мод в Турции / Фото Yeni Alanya