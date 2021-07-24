В японском городе создадут украинский уголок

24 июля 2021 , 13:00
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Источник:

Укринформ

В Киото во время празднования пятидесятой годовщины побратимства Киото и Киева состоится открытие уголка Украины. В городе планируют высадить каштаны и установят памятный знак.

Событие состоится в ноябре текущего года. Об этом рассказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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Представьте себе – партнерство существует 50 лет, в Киеве есть улица Киото и парк Киото, аллея сакур, а в Киото ничего не напоминает о Киеве. Мы с мэром Киото договорились, что эту ситуацию надо исправлять,
– высказался Сергей Корсунский.

Посол также рассказал о договоренности с мэром Иокогамы – городом побратимом Одессы – об установке на набережной в японском городе якоря как символа Одессы.

Кроме того, в городе Химеджи скоро появится туристическая карта на украинском языке. Работу над ее переводом уже завершили. Сейчас она готовится к печати.

Также в Польше откроют к линику для украин цев. Узнавайте, кто инвесторы этого проекту, с какой целью основывают заведение и кто там будет работать.
Автор: Орися Біленька