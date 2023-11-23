Не только самая красивая: какая страна лидирует в рейтинге самых безопасных для соло-туристов

На протяжении последних лет соло-туризм остается одним из главных туристических трендов. Очевидно, что во время путешествий в одиночестве безопасность играет немалую роль. Поэтому следует выбирать место назначения и по этому критерию.

Так, Японию, ранее признанную самой красивой страной мира, также назвали и самой безопасной для соло-туристов. Это доказало исследование Reader's Digest.

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Японию назвали самой безопасной для соло-туристов

В Японии, стране восходящего солнца, которая славится своим увлекательным сочетанием старинных обычаев и современных чудес, посетителей из-за границы привлекают не только цветущие вишни и беззаботные храмы, но и безупречные показатели безопасности.

Примечательно, что Япония может похвастаться чрезвычайно низким уровнем преступности, что в значительной степени объяснимо глубоко укорененной культурой уважения и вежливости.

Японию признали самой безопасной страной для индивидуальных путешественников / Фото Unsplash

За ней в рейтинге расположились Исландия, где зафиксирован один из самых низких уровней преступности в мире, и Новая Зеландия, где помимо низкого уровня преступности есть сильное чувство общности и всегда доброжелательные местные жители.

10 самых безопасных стран мира для соло-путешественников

Япония; Исландия; Новая Зеландия; Норвегия; Австрия; Канада; Сингапур; Швейцария; Южная Корея; Тайвань.

В каких еще странах путешественники могут чувствовать себя в безопасности?

Эксперты из Berkshire Hathaway Travel Protection составили ежегодный рейтинг направлений, где туристам можно не беспокоиться из-за уровня преступности и террористической угрозы. В ходе своего исследования специалисты провели опрос среди путешественников, побывавших в разных странах за последние 5 лет. Они узнавали, насколько безопасно туристы себя там чувствовали и не случились ли с ними неприятности.

В этом году среди самых опасных стран появился новый лидер – Канада. Она вырвалась вперед, оставив позади многолетних лидеров Исландию и Норвегию. Если планируете путешествие на следующий год, вы должны знать о направления, которые признали самыми безопасными для туристов.