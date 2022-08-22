Япония предлагает работу IТ-специалистам из Украины

Многие страны мира предлагают украинцам трудоустройство в разных сферах деятельности. В частности, к такой инициативе присоединилась и Япония.

Япония предлагает работу украинским IТ-специалистам

ІТ-компании страны ищут специалистов для своих проектов среди украинских работников. Таким образом, они намерены помочь украинцам и поддержать государство во время войны.

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ІТ-сектор Украины уже 10 лет занимает важную роль в развитии экономического сектора в мире, поэтому неудивительно, что работников технической сферы Украины принимают на работу в разных странах.

Так, токийская ІТ-компания i3DESIGN одна из тех, которые проводят набор специалистов из Украины. С мая в штате корпорации работают украинцы, занимающиеся подбором украинского персонала.

Компания получила более 50 заявок от работников из Украины, семь специалистов уже сотрудничают i3DESIGN, ведь главным преимуществом работы в сфере ІТ является то, что можно работать с любого места, где есть интернет,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в компании отмечают, что хотят работать с ними не на время, а постоянно. Ведь украинские специалисты дают положительный эффект для роста корпорации.

Также другая японская компания Next Age Inc. уже поручает украинцам проекты в сфере веб-дизайна. Речь идет об 11 проектах – их сумма составляет 22 500 долларов. А токийская компания PJ-T&C приобрела программное обеспечение, разработанное украинскими инженерами.

, еще в июне Yahoo Japan Corp., Line Corp. и 5 других ІТ-компаний провели для украинцев семинар по трудоустройству. Это сделали для ускорения поддержки всей отрасли.