Япония обнаружила 7 000 новых островов, о которых даже не подозревала

Цифровое картографирование, проведенное Управлением геопространственной информации Японии (GSI), недавно обнаружило, что на территории страны имеется 14 125 островов. Это более чем вдвое превышает цифру в 6 852, которая официально используется с 1987 года после отчета береговой охраны Японии.

Читайте также В Варшаве продают одну из самых дорогих квартир: как выглядит пентхаус за 73 миллиона гривен

Как подчеркнули в GSI, новая цифра отражает прогресс в геодезических технологиях и детализацию карт, которые использовались для подсчета. При этом новые находки не изменили общую площадь территории, которой владеет Япония.

В отчете говорится, что хотя и нет международного согласия о том, как считать острова, в Японии использовали тот же критерий, что и 35 лет назад. Он предусматривал подсчет всех природных участков суши с окружностью не менее 100 метров. В новое число не входят никакие искусственно рекультивированные земли – только естественные географические образования.



Курильские острова и северные территории / Фото wikimedia.org