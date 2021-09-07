"Яблочная" контрабанда: украинец хотел незаконно провезти через границу товары от Apple

7 сентября 2021 , 10:45
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Источник:

Государственная пограничная служба Украины

На границе с Польшей украинская сторона остановила контрабанду крупной партии гаджетов. Стоимость изъятых товаров может достигать 17,5 миллиона гривен.

Нарушителем закона оказался 35-летний киевлянин. Об этом сообщили украинские пограничники. 

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Что известно о контрабанде гаджетов Apple

Мужчина пытался тайком провезти на родину более 2,3 тысячи комплектующих через пункт пропуска "Шегини". Сделать это ему помешала детальная проверка автомобиля. Его микроавтобус торговой марки Mercedes-Benz тщательно осмотрели и обнаружили контрабанду в багажном отделении, под подержанными запчастями.

В автомобиле украинца были:

  • 775 смартфонов различных моделей;
  • 1,3 тысячи наушников;
  • 10 дисплеев;
  • 134 планшеты;
  • 73 ноутбуки;
  • 40 ручек.

Он вез как новую, так и бывшую в употреблении технику. Общее количество новой продукции составило более 1,7 тысячи единиц, употребляемой – около 600 единиц. 

На границе с Польшей пограничники обнаружили крупную партию гаджетов Apple / Фото Государственная пограничная служба Украины

На границе с Польшей пограничники обнаружили крупную партию гаджетов Apple / Фото Государственная пограничная служба Украины

Автор: Орися Біленька