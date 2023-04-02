5 известных фильмов и сериалов, которые снимали в Польше: фото локаций

Благодаря своим красивым пейзажам и архитектурному стилю, Польша неоднократно становилась съемочной площадкой. Давайте разбираться, какие известные и даже легендарные ленты создавали в соседней стране.

Так, Польша вдохновляет многих создателей на съемки кино. В небольшой подборке собрали те фильмы и сериалы, которые были снятые на территории этой страны. Делимся также локациями, которые в свое время превратились в съемочную площадку.

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Кино, снятое в Польше

"Список Шиндлера" (1993)

Это американский эпический исторический фильм, снятый режиссером и продюсером Стивеном Спилбергом. События военной драмы начинают развиваться во время Второй мировой войны, когда в оккупированную Польшу прибывает Оскар Шиндлер.

Ленту снимали в Кракове. Вот перечень локаций:

Фабрика эмалированных изделий Оскара Шиндлера;

Рыночная площадь;

Пилсудский мост;

Краковский главный вокзал;

Улица Szerokiej и Ciemnej в Казимеже;

Дом на ул. Józefa 12, а также в окрестностях города.



Съемки фильма "Список Шиндлера" в Кракове / Фото krakow.tvp

"Пианист" (2002)

Снова Вторая мировая война и снова Польша. В центре сюжета – история знаменитого польского пианиста Владислава Шпильмана, чудом избегающего депортации, но снова попадающего в гетто Варшавы. Фильм "Пианист" основан на реальных событиях.

Кино частично снимали на варшавской Праге – на улицах Stalowa, Mała и Ząbkowska. А также в пригороде Кракова и Лодзи.

Съемки фильма "Пианист" в Варшаве / Фото polityka

"Мост шпионов" (2015)

Сюжет фильма вдохновлен серией реальных исторических событий и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване. Мужчина оказывается в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ отправляет его на практически невероятную задачу – договориться об освобождении плененного в СССР американского пилота самолета-шпиона U2.

Некоторые сцены снимали во Вроцлаве, выдавая его за Восточный Берлин. В фильме можно узнать улицы Ptasia, Mernicza и Krucza.

"Мост шпионов" – Вроцлав / Фото wroclaw.pl

"Чтец" (2008)

Действие фильма "Чтец" охватывает сорок лет, а история начинается еще в 1958-м году, когда главному герою было всего 15. В тот день он чувствовал себя крайне плохо, едва стоя на ногах. Тогда он встретил ее. Ее имя – Ханна, об этом он узнает позже, гораздо позже, после нескольких встреч, после того, как сумеет преодолеть болезнь и поблагодарить незнакомку, которая помогла ему добраться домой. Она была старше его вдвое, но, несмотря на возраст, между ними вспыхнули чувства.

Многие сцены фильма были записаны в Государственном музее Майданек в Люблине.

Государственный музей Майданек в Люблине / Фото turystyka

Сериал "Ведьмак" (2019)

Нашумевший в свое время сериал рассказывает о ведьмаке Геральте из Ривии – наемнике-мутанте, который знает, как уничтожать чудовищ и ведет кочевой образ жизни. Однако когда судьба сводит Геральта с могущественной волшебницей Йеннефер и юной принцессой Цириллой из Цинтры, ведьмак оказывается вовлечен в жестокое противостояние между двумя воинственно настроенными народами, борющимися за власть над великими землями.

Часть съемок сериала проходила в Zamku Ogrodzieniec, входящем в известный туристический маршрут Орлиных гнезд в Польше.

Zamek Ogrodzieniec в сериале "Ведьмак" / Фото cdn1.naekranie