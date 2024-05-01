Накрывает смертельное облако: в Индонезии из-за извержения вулкана – настоящий апокалипсис

В Индонезии произошло повторное извержение вулкана Руанг. Местные власти уже провели эвакуацию людей. Аэропорты временно остановили.

Вулкан Руанг расположен в островной части Индонезии. Из-за его извержения на территории страны объявили самый высокий уровень опасности.

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Что происходит в Индонезии сейчас

В сети публикуют апокалиптические кадры с места происшествия. Облака пепла поднялись уже на 5 километров. Сначала власти провинции Северный Сулавеси были настроены оптимистично. Однако в течение вторника, 30 апреля, Руанг извергался по меньшей мере трижды. Поэтому местные опасаются угрозы цунами.

Извержение вулкана Руанг превратило реальность в кадры из апокалиптических фильмов: смотрите видео

Чтобы избежать опасности, всех жителей острова Руанг (843 человека) эвакуировали. Временно их приютили в городе Манадо, расположенном на относительно безопасном расстоянии от вулкана. Также пришлось эвакуировать людей с соседнего острова Тагуланданг. Они добирались к местам безопасности двумя кораблями. Индонезийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий отметило, что сейчас людей в эпицентре угрозы не осталось. К счастью, данных о пострадавших нет.

В AirNav Indonesia заявили, что уже пришлось остановить работу 7 аэропортов. В частности, в городе Манадо. Пришлось отменить ряд рейсов – планы сотен пассажиров разрушены.

По состоянию на 1 мая вулкан продолжает извергать пепел. Черное облако окутывает все вокруг.