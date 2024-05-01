На Филиппинах из-за аномальной жары высохла дамба: показались руины древнего города

На Филиппинах, к северу от столицы Манилы, дамба частично высохла в результате сильной жары, открыв руины древнего города Пантабанган. Город был намеренно затоплен в 1970-х годах, чтобы сформировать водохранилище.

Город иногда "выныривает" из-под воды в период сухой и жаркой погоды. Это изрядно привлекло внимание туристов.

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Из-за жары высохла дамба, а старый город "вынырнул"

Марлон Паладин, инженер государственного агентства, ответственного за эксплуатацию дамб страны, подтвердил, что город вышел на поверхность после самого длинного периода погружения под воду с момента строительства дамбы.

Руины древнего города / Фото ABS-CBN News

По официальным данным, уровень воды в регионе уже упал почти на 50 метров от обычного уровня в 221 метр.

На Филиппинах из-за аномальной жары высохла дамба / Фото ABS-CBN News

Аномальная жара нарушила повседневную жизнь миллионов филиппинцев: школы закрыли, а офисным работникам посоветовали оставаться дома.

В мае мы ожидаем больше приостановок занятий из-за жары. Мы наблюдаем среднюю температуру более +52℃, поэтому вы можете себе представить, каким стрессом это может быть для учеников,

– сказал Ксерсес Кастро из филиппинской организации "Спасите детей".

Метеоролог государственного бюро погоды Pagas Бенисон Эстареджа прогнозирует, что уровень воды в регионе продолжит падать, а температура будет расти.

Опасная для здоровья жара усиливается в Европе

Европа все чаще сталкивается с жарой. Температурные показатели такие высокие, что человеческий организм не может справиться. Об этом заявила Служба мониторинга климата ЕС Copernicus и Всемирная метеорологическая организация.

В последнем климатическом отчете ученые осветили беспрецедентные погодные явления прошлого года. Особо следует отметить июльскую жару, во время которой 41% южной Европы подвергся экстремальному тепловому стрессу – это самая большая территория в Европе, что пострадала от таких условий за всю историю наблюдений.