Бюджетный поезд из Варшавы на Балтийское море возвращается: когда первый рейс

Одно из самых доступных и популярных направлений из Варшавы к побережью Балтийского моря возвращается. Поляки полюбили этот поезд за удобный маршрут и доступную цену.

Поезд "Słoneczny" снова выходит на рельсы, чтобы отвезти пассажиров из столицы Польши к побережью Балтийского моря. Поляки так ждут запуска этого маршрута, что первый рейс года планируют сделать очень торжественным. Когда начнет курсировать специальный курортный поезд из Варшавы – узнаете в материале.

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"‎Солнечный" рейс из мегаполиса на море

Праздничный запуск поезда "Słoneczny" запланирован на 24 июня. Сезонный поезд будет курсировать в Устку, но делать остановки в Гданьске, Сопоте и Гдыне. Это уже семнадцатый год для этого рейса.

Поезд "Słoneczny" с каждым сезоном становится все более популярным. Поляки полюбили этот маршрут за удобное сообщение и приятную цену. Кстати, о ценах. Информацию о стоимости билетов и расписание движения поезда пока держат в секрете. Обещают рассказать все позже на специальной пресс-конференции.

Но в прошлом году билет на поезд из Варшавы на Балтийское море стоил:

Варшава – Устка (в одну сторону) – обычный билет 75 злотых (662 гривны);

(662 гривны); Варшава – Устка (в одну сторону) – студенческий билет 36 злотых (317 гривен);

(317 гривен); Варшава – Гданьск, Сопот или Гдыня (в одну сторону) – обычный билет 60 злотых (530 гривен);

(530 гривен); Варшава – Гданьск, Сопот или Гдыня (в одну сторону) – студенческий билет 30 злотых (265 гривен).

Ранее поезд останавливался на таких станциях:

Центр Варшавы

Легеново

Насельск

Цеханув

Млава

Дзялдово

Мальборк

Гданьск

Сопот

Гдыня

Слупск

Устка

В прошлом году поездами "Słoneczny" путешествовало в общей сложности около 101 000 пассажиров. На этом направлении можно бесплатно провозить собаку или велосипед. Первый рейс поезда из Варшавы на Балтийское море состоялся в июне 2005 года.