Из Одессы запустят трансфер в аэропорт Молдовы: будет быстро проходить границу
Источник:Одесская ОВА
В Украине планируют запустить специальный трансфер из Одессы в Молдову. Он будет курсировать прямым рейсом в аэропорт Кишинева.
Такое решение должно снизить нагрузку на контрольно-пропускных пунктах в Украине. Как будет работать трансфер Одесса – Молдова и кто сможет им воспользоваться – читайте дальше.
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Из Одессы в Кишинев без очередей
О первом рейсе, который будет курсировать из Одессы в молдавский аэропорт в Кишиневе, рассказал глава Одесской военной администрации Олег Кипер. По его словам, такая поездка будет длиться 4 часа. Это благодаря ускоренным процедурам контроля на границе.
Организованная перевозка пассажиров также снизит нагрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок,
– добавили в Одесской ОВА.
Для регистрации на этот трансфер будет использоваться электронная система. Пассажирам нужно будет прикрепить копию билета на самолет из Кишинева. Также система потребует у пользователей личные данные и сведения о военном учете.
Механизм работы:
- Сначала будут формировать группы пассажиров за 2 — 3 дня до отправления авиарейсов из Кишинева. Основные из них: Кишинев – Варшава, Кишинев – Вена, Кишинев – Стамбул.
- Далее автобус с предварительно зарегистрированными пассажирами отправляется из Одессы.
- На границе обещают ускоренное прохождение таможенных и пограничных процедур. По предварительной информации, автобус будет находиться в зоне контроля не более получаса.
В общей сложности поездка из Одессы в аэропорт Кишинева продлится 4 часа. Пока что о точной дате запуска трансфера речь не идет, но в Одесской ОВА подчеркнули, что хотят сделать это в ближайшее время.
"Дерусифицированный" аэропорт в Молдове
Международный аэропорт Молдовы недавно официально изменил авиационный код. Это беспрецедентный случай в авиации. Новый "дерусифицированный" код аэропорта Кишинева – RMO. Он будет отображаться на всех картах полетов и на каждом табло.
Код RMO расшифровывается как "Республика Молдова". Ранее у аэропорта Кишинева был шифр KIV. Его присвоили из-за русскоязычного названия города "Кишинёв". Но с тех пор как Молдова вернулась к румынскому языку, название ее столицы пишется как Chișinău, поэтому код решили изменить.