В ЕС более 4 миллионов украинцев: куда едут больше всего беженцев, а откуда массово выезжают

Сейчас в Европейском Союзе 4,3 миллиона украинцев пользуются временной защитой. Однако количество лиц с таким статусом снижается.

Евростат проанализировал данные, и определил в какие страны едут больше всего беженцев, а откуда массово выезжают.

Читайте также Украинкам в Польше станет выгоднее вести бизнес: кому снизят налоги на 15%

Украинские беженцы в ЕС

По последним данным Евростата, по состоянию на 31 января 2024 года в странах ЕС временной защитой пользовались 4 303 115 беженцев из Украины. За январь количество людей из Украины с временной защитой в ЕС снизилось на 9 100 человек.

Больше всего украинских беженцев на 31 января принимали следующие страны:

Германия (1 270 150 человек, 29,5% от общего количества в ЕС);

Польша (951 560; 22,1%);

Чехия (381 190; 8,9%).

За месяц в Германию прибыло +18 905, Чехии – +8 155 и в Испанию (+2 830; + 1,5%).

В то же время в январе стало меньше украинцев с временной защитой в таких странах ЕС:

Италии (-18 125 человек; -11,2%);

Польше (-3 235; -0,3%);

Эстонии (-225; -0,6%);

Франции (-205; - 0,3%);

Люксембурге (-10; -0,2%).

Среди людей с временной защитой в ЕС, более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 46,1% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 33,2%, а взрослые мужчины – 20,7%.

Из каких стран массово выезжают беженцы / Фото ANP

На что беженцы тратят деньги в Европе?

По данным ООН, за рубежом сейчас находятся более 6 миллионов украинских беженцев. Большинство из них находятся в странах Европы.

Большинство расходов – жизненно необходимы. В частности, чаще всего люди тратят деньги на продукты в европейских супермаркетах и магазинах.