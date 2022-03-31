Итальянский университет организует бесплатные языковые курсы для беженцев из Украины
Источник:L’Orientale Università di Napoli
Неаполитанский университет L'Orientale – это старое и престижное образовательное учреждение. Оно предлагает беженцам из Украины онлайн-курсы по изучению итальянского для более быстрой адаптации в стране.
Так учреждение решило выразить свою поддержку украинцам, которые из-за войны были вынуждены переехать в безопасную Италию. Курс организован лингвистическим центром университета.
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Как воспользоваться предложением
Курс предназначен для граждан Украины старше 16 лет, прибывших в Италию после 24 февраля 2022 года. После окончания курса университет выдаст сертификат об участии, с указанием достигнутого уровня владения языком.
Занятия бесплатны и в онлайн-формате. Полный курс продлится три месяца по три часа в неделю.
Чтобы зарегистрироваться, отправьте письмо с личными данными по электронному адресу claor.self@unior.it.
После завершения дебютного курса университет планирует организовать следующие. Количество курсов и преподавателей могут увеличить по необходимости.