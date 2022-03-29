Итальянский перевозчик предлагает украинским беженцам бесплатные междугородные перевозки

Компания междугороднего автомобильного транспорта Itabus решила поддержать граждан Украины, которые были вынуждены искать убежища в Италии из-за российского вторжения. Для украинцев сделали бесплатные междугородные перевозки.

Услуга доступна людям, которые пересекли границу после 24 февраля 2022 года. Ранее аналогичное заявление сделал перевозчик Marinobus.

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О бесплатных междугородных перевозках для украинских беженцев от Itabus

Из Itabus вынужденно переселенные из-за войны граждане Украины могут передвигаться по всему итальянскому полуострову с севера на юг, в регионах, обслуживаемых компанией, а именно:

Абруццо;

Базиликата;

Калабрия;

Компания;

Эмилия-Романья;

Лацио;

Лигурия;

Ломбардия;

Марке;

Молизе;

Пьемонт;

Опулия;

Тоскана;

Венето.

Для получения бесплатной поездки нужно прийти на автостанцию ​​или остановку сети Itabus и показать водителям загранпаспорт с печатью о пересечении границы. Потребуется также сертификат о вакцинации против COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.

Предварительно забронировать билеты можно по телефону 080-311-23-35.