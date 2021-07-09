Итальянец разыскивает жену из Украины, которая исчезла, прихватив драгоценности и деньги

В редакцию телевизионной программы Chi l'ha visto обратился итальянец Доменико. Мужчина ищет свою жену, которая является гражданкой Украины. Женщина исчезла из дома более двух месяцев назад. При этом она забрала все золотые украшения, которые были в доме.

Следует отметить, что пара поженилась восемь лет назад. До брака они два года жили вместе. Поэтому побег женщины стал для мужчины неожиданностью и возмутил его.

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Почему украинка сбежала от итальянского мужа

Ты сбежала, как воровка. Как можно забыть 10 лет, проведенных вместе? Наташа, вернись домой,

– призвал в программе на итальянском телевидении Доменико.

Доменико стал вдовцом в 71 год. Его первая жена умерла от сердечного приступа. С ней человек воспитал 4 детей.

С эмигранткой Натальей его познакомил друг. Они поженились после двух лет романтических отношений.

В супружеской жизни были и конфликты. Прежде всего потому, что украинка, по словам итальянца, часто заглядывала в рюмку. Но любовь, по мнению Доменико, между ними не исчезала.

13 апреля женщина получила ужасную новость. Ее сын, который живет в Украине, умер от осложнений COVID-19. Эту потерю женщина переживала очень тяжело.

Доменико спрашивал жену, хочет ли она вернуться в Украину на похороны сына. Но Наталья говорила, что решила остаться в Италии. Но в конце апреля она изменила мнение.

30 апреля состоялся последний телефонный разговор между супругами. Наталья заявила, что будет искать работу, чтобы оплатить похороны сына. С тех пор все связи с ней Доменико потерял.

Перед бегством из дома женщина забрала с собой все ценные вещи, в том числе драгоценности первой жены итальянца. Он готов ей простить это преступление, если женщина вернется к нему.

Если она вернется домой, я не буду спрашивать о золоте или деньгах. Но если она не вернется, требую отдать мне все. Пусть скажет в глаза, если она больше не влюблена в меня. Если она не вернется, я подам на развод и буду требовать возврата денег и золота,

– высказался Доменико.

Итальянец разыскивает пропавшую украинскую жену / Скриншот с видео