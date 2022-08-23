Итальянский город будет платить 15 000 евро за переезд на живописный остров: детали

В Сардинии хотят бороться с сокращением населения. Будут делать это, привлекая молодежь в маленькие городки и села острова.

В Италии платят 15 000 евро за переезд на живописный остров

Впрочем, есть интересный пункт в этом предложении. Правительство Сардинии предложит до 15 000 евро людям, что переедут.

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Кто получит средства и на что

Грант, предложенный правительством Сардинии, должен быть направлен на покупку или ремонт дома. Деньги также готовы дать, если дом, который хочет купить личность, расположен в муниципалитете с населением менее 3 000 человек.

Максимальная сумма гранта составляет 15 000 евро. Сумма не должна превышать половины стоимости покупки или ремонта жилья на острове.

Мы создали условия для того, чтобы молодые люди решили остаться и развивать экономику наиболее уязвимых территорий.

— заявил президент Сардинии Кристиан Солинас.

Он также добавил, что благодаря вкладам в первые дома, территории укрепляются и становятся благодатной почвой для тех, кто переедет туда или решит создать семью.



Остров Сардиния в Италии / Фото UnSplash

По его словам, не может быть развития без реального улучшения территорий, внутренних и наиболее неблагополучных районов, которые должны пройти новую политику по их заселению.

, Италия все чаще сталкивается с сокращением населения. Ожидается, что число жителей страны уменьшится с 59,6 миллиона человек в 2020 году до 47,6 миллиона в 2070-м –это 20%.