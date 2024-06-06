Италия временно вернула контроль на границах: названы даты и детали
Источник:Schengen News
Италия в июне будет принимать саммит лидеров Большой семерки G7. Из-за этого временно страна возобновила пограничный контроль.
Из-за саммита лидеров Группы семи G7 пограничный контроль в Италии будет действовать с 14:00 5 июня до 14:00 18 июня. Об этом решении было объявлено Министерством внутренних дел Италии.
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Италия возобновит пограничный контроль в июне
Сам саммит пройдет с 13 по 15 июня, но пограничный контроль продлится больше. Это делают из-за вопросов безопасности. Временный контроль будет восстановлен на национальных морских, сухопутных и воздушных границах.
Национальные сухопутные, морские и воздушные границы, в соответствии с установившейся практикой государств в случае таких событий, будут временно подлежать контролю,
– заявили в МВД Италии.
З 14:00 18 июня пограничный контроль снова отменят. Останется только контроль на границе со Словенией, который продлили до 18 декабря 2024 года.
Действующий временный пограничный контроль Италии
Учитывая Италию среди других стран, в которых восстановлено временный пограничный контроль, отдел миграции и внутренних дел Комиссии ЕС обнаружил, что Италия считала необходимым принять такие меры из-за риска террористической и насильственной деятельности и опасения нарушения общественного порядка и безопасности, что могут произойти до и во время саммита G7.
В настоящее время Италия имеет внутренний пограничный контроль на сухопутной границе со Словенией, который был введен еще 19 января, мотивируя это тем, что в ЕС существует повышенная угроза насилия после нападения на Израиль, а также риск возможного терроризма.
Срок действия меры, который должен был закончиться 19 июня, недавно продлили до 18 декабря этого года.
Пограничный контроль помогает Италии предотвращать нелегальный въезд тысяч иностранцев. В частности, в марте этого года эта мера помогла остановить нелегальный въезд в страну 2 200 иностранцев с октября 2023 года по март 2024 года.