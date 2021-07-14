Скандал в Италии: украинка избила пожилую женщину, на которую работала

В итальянском городе Падуя арестовали 52-летнюю украинку. Она напала на 87-летнюю женщину, на которую работала, а также нанесла травму милиционеру во время задержания.

В доме потерпевшей украинка выполняла обязанности сиделки. Есть подозрения, что эпизод насилия, за который она была задержана, не является единственным примером проявления подобной агрессии.

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Что натворила украинка в Италии

Сиделка избила пожилую женщину, о которой должна была заботиться, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сначала между женщинами возникла ссора по бытовым причинам. Разозлившись на хозяйку дома, украинка стала бить итальянку. Она наносила удары руками и ногами по всему телу жертвы.

Телесные повреждения были настолько сильными, что потерпевшая попала в травмпункт. Ее госпитализировали на 15 суток.

За этот поступок украинку арестовали поздно вечером, в субботу, 10 июля. Во время задержания она сопротивлялась и нанесла травму госслужащему.

Против эмигрантки возбудили судебное дело и признали ее виновной в жестоком обращении с людьми.

Украинка в Италии побила пожилую женщину / Фото gazetaukrainska.com