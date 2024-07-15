По цене апельсина: в Италии распродают дома по 3 евро

Итальянская деревня Самбука-ди-Сицилия, расположенная почти в 500 километрах от Рима, во второй раз вошла в историю. Все благодаря фантастической распродаже недвижимости.

В 2019 году в Самбука-ди-Сицилия дома начали распродавать по 1 евро (44,95 гривны). Тогда экономика Италии получила 20 миллионов евро. Недвижимость покупали не только итальянцы, но и люди из США и Ближнего Востока.

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Теперь в Самбука-ди-Сицилия объявили о новой распродаже

Теперь дома в старой части поселка распродают по 3 евро. Стоит заметить, что это – стартовая цена. Поэтому, очевидно, реальная стоимость будет на самом деле больше.

Замечают, что здания, выставлены на продажу, – еще "структурно такие же прочные, как и те, что были проданы по предыдущим схемам". В то же время они были заброшенными еще с 1969 года. Тогда местность всколыхнуло землетрясение.

Известно, что на этот раз дома принадлежат местным властям. Именно поэтому продажа будет легче.



Поселиться в Италии можно за 3 евро / Unsplash

Стоит заметить, что приобрести можно жилье до 80 квадратных метров. Говорится о квартирах с двумя или тремя спальнями. Стоит заметить, что некоторые дома имеют несколько этажей, а некоторые – даже террасы.