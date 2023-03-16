Исследование провела электронная платформа по изучению иностранных языков Preply. Эксперты проанализировали данные из 19 польских городов, чтобы выяснить, где и в каких ситуациях чаще всего ругаются поляки. Работа также показала, где поляки воздерживаются от ненормативной лексики и кто самый толерантный к брани.

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Где ругаются больше всего

Результаты исследования показывают, что Варшава занимает 4-е место в рейтинге городов Польши, где чаще всего встречается ненормативная лексика. В столице в среднем человек ругается 22 раза в день. Более 16% опрошенных жителей Варшавы утверждают, что никогда не бранятся.

Где же тогда больше матерятся? Оказывается, этот город – Гдыня. В среднем они бранятся 31 раз в день. Реже всего употребляют ненормативную лексику жители Ченстоховы (10 раз в день) и Гливице (11 раз в день).

Кто и когда матерится

Исследование также показало, что типичный поляк употребляет нецензурные слова в среднем около 19 раз в день, чаще всего это случается в компании друзей (26,47%), дома (25,02%). К примеру среднестатистический американец матерится 21 раз в день. Интересным фактом является то, что поляки чаще ругают себя, чем других, это касается 36,8%.

Кроме того, авторы работы обнаружили, что мужчины чаще (22 раза в день) употребляют бранные слова, чем женщины (15 раз в день), а молодежь чаще всего употребляет нецензурную лексику. Поляки от 16 до 24 лет в среднем ругаются 27 раз в день, тогда как респонденты в возрасте 35 – 44 лет матерится 12 раз в день. Всего в опросе приняло участие более 1500 респондентов.