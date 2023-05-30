Выборы за 30 секунд: в испанском поселке побили рекорд

Всего пол минуты понадобилось жителям испанской деревни Вильярроя, чтобы провести местные выборы. При этом отдать свой голос смогли все жители поселка.

В Испании в воскресенье прошли местные выборы. Новый рекорд установило село Вильярроя: все его жители проголосовали менее чем за 30 секунд. Дело в том, что в этом небольшом провинциальном поселке живет только семь зарегистрированных избирателей.

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Предыдущий рекорд по скоростному голосованию также принадлежит жителям Вильяррои. Но на прошлых выборах им понадобилось чуть больше времени – 32 секунды с момента открытия участка.

Все избиратели Вильяррои / Фото El Dia De La Rioja

В избирательной гонке победил действующий глава села Сальвадор Перес. Он неизменно занимает должность с 1973 года и каждый раз переизбирается снова.

Я не знаю, получу ли я все семь голосов, но я почти уверен, что это будет так,

– сказал он испанским СМИ перед голосованием.

"‎Впечатляющая" конкуренция

Жители Вильяррои очень хорошо подготовились ко дню голосования. Каждый из семи избирателей был готов максимально быстро отдать голос после открытия участка. И с рекордом в 29 секунд и 52 сотых секунды поселок Вильярроя стал первым населенным пунктом в Испании, завершившим голосование. Жители были очень мотивированы и настроены на мощную конкуренцию с селом Иллан-де-Вакас, где зарегистрированы только три избирателя.